Belorítok ubúda, ich hniezda však nie sú ľuďom po vôli: Úžasné, ako to napravili Banskobystričania!

V čistiarni odpadových vôd (ČOV) Rakytovce nainštalovali na administratívnu budovu v rámci projektov podpory biodiverzity 50 hniezd pre chránenú belorítku domovú.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vtáky po príchode obsadili všetky hniezda a stavajú si tiež vlastné, a to aj na miestach, kde predtým nehniezdili. Belorítka domová je vtáčí druh, ktorý si hniezda stavia takmer výlučne na ľudských obydliach. Je pritom na ústupe, početnosť podľa slovenských ornitológov klesla o 30 - 40 percent, v niektorých mestách aj viac.

Belorítky mali na administratívnej budove čistiarne hniezda aj v minulosti, avšak v zimnom období bola fasáda budovy vyčistená a odstránené boli aj staré hniezda. Aby si vtáky po prílete nemuseli stavať hniezda nanovo, do rohov okien na strane budovy, na ktorej hniezdili najviac, osadili 44 umelých hniezd vyrobených pre tento vtáčí druh. Ďalšie hniezda umiestnili aj na iné strany budovy.

"Nečakali sme, že naše hniezda budú mať až taký úspech, obsadené sú do jedného," povedal Milan Hronec z Nadácie Ekopolis, ktorá hniezda inštalovala. "Vieme to zaručene. Vidíme to, keď pod hniezda umiestňujeme podložky, ktoré zabránia znečisťovaniu okolia trusom," doplnil. Práve podložky majú zabezpečiť, aby prítomnosť hniezd ľuďom neprekážala.

Kým ľudia oceňujú skutočnosť, že belorítka "čistí" okolie od hmyzu a za deň ho zje asi toľko, koľko sama váži, prítomnosť hniezda na okne im môže prekážať pre vtáčí trus. Inštalované podložky sú vyrobené z priesvitného polykarbonátu, pre jeho nízku hmotnosť a odolnosť. Takýto materiál tiež neprekáža pri výhľade z okna ani pri pohľade na budovu. "Belorítky si začali robiť vlastné hniezda aj na oknách, kde predtým nehniezdili," povedal Štefan Jančo z Nadácie Ekopolis. "Je to znak, že areál v okolí a hniezdenie v kolónii im naozaj vyhovuje. Podložky postupne doplníme pod všetky okná, kde sa hniezda nachádzajú. Je to spôsob, ako spolunažívaniu človeka s týmto vtáčím druhom pomôžeme," doplnil.

"Inštalácia hniezd a podložiek je len jedno z opatrení na zlepšenie ekologických parametrov areálu čistiarne, ktoré realizujeme v rámci projektov zameraných na podporu biodiverzity v našich technických areáloch. Už tu boli inštalované desiatky vtáčích a netopierích búdok, vysadených viac ako 200 drevín až 30 pôvodných druhov a vlani tiež vybudované jazierko napájané dažďovou vodou zo strechy, ktoré je dnes plné života," uviedla Slavomíra Vogelová zo Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti.

"Areál ČOV sa tak stáva priestorom, ktorý chceme zaradiť do vznikajúceho medzinárodného konceptu Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu," priblížil širšie súvislosti Jančo. "Cieľom tohto prístupu je podporiť firemné areály v tom, aby ochraňovali a podporovali biodiverzitu na miestnej úrovni a stávali sa súčasťou zelenej infraštruktúry v okolí. Zaujímavé a zelenšie priestory sú obvykle atraktívnejšie aj pre zamestnancov," doplnil.