Bolestivé priznanie bývalého člena skupiny Metallica: Mám rakovinu

Líder americkej kapely Megadeth Dave Mustaine má rakovinu. Lekári mu diagnostikovali ochorenie v oblasti krku. Päťdesiatsedemročný muzikant o tom informoval prostredníctvom Facebooku, kde dodal, že už začal s liečbou, ktorá má podľa neho 90-percentnú úspešnosť.

Kapela musela preto zrušiť takmer všetky koncerty. Zúčastní sa však na festivale Megacruise, ktorý sa bude konať od 13. do 18. októbra na výletnej lodi. Mustaine, ktorý v 80. rokoch pôsobil aj v kapele Metallica, tiež dodal, že Megadeth sa nachádzajú v štúdiu, kde pripravujú nový album.

Megadeth pochádzajú z Los Angeles a v súčasnosti majú na konte 15 štúdioviek, pričom albumy Countdown To Extinction (1992), Youthanasia (1994), Cryptic Writings (1997), United Abominations (2007), Endgame (2009), Super Collider (2013) a najnovší Dystopia (2016) sa dostali do top 10 amerického rebríčka Billboard 200. Medzi ich známe single patria skladby ako Trust, Almost Honest, Crush 'Em alebo Breadline. Podarilo sa im získať napríklad jednu cenu Grammy.