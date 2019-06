Žreb Európskej futbalovej ligy: Slovenské tímy dostali ťažkých súperov

Súperom futbalistov Spartaka Trnava, úradujúceho víťaza Slovenského pohára Slovnaft Cupu, v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2019/2020 bude FK Radnik Bijeljina z Bosny a Hercegoviny.

Druhý tím uplynulého ročníka najvyššej slovenskej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v rovnakej fáze stretne s poľským klubom MKS Cracovia Krakov a MFK Ružomberok dostal Levski Sofia z Bulharska.

Prvé zápasy sú na programe vo štvrtok 11. júla, odvety o týždeň neskôr (18. júla). Všetky slovenské kluby by mali začať na ihriskách súperov.

Spolu 94 klubov rozdelili na základe koeficientu do deviatich vopred určených skupín medzi nasadené a nenasadené, zo slovenských zástupcov figurovala v skupine nasadených Trnava, DAC a Ružomberok boli nenasadené. Platilo pravidlo, že sa nemohli stretnúť kluby z rovnakej národnej asociácie.

Trnava sa ocitla v šiestej skupine a z nenasadených tímov mohla okrem Radnika dostať za súperov gruzínsky Čichura Sačchere, lotyšskú Rigas FS, maďarský Honvéd Budapešť a Makedoniju Skopje zo Severného Macedónska.

V okruhu možných súperov Ružomberku boli okrem Sofie aj maďarský MOL Fehérvár, bosniansky Zrinjski Mostar, bieloruský Šachťor Soligorsk a ažerbajdžanské Neftči Baku. DAC zaradili do 7. skupiny, medzi nasadenými figurovali aj cyperský Apollon Limassol, kazašský Kairat Almaty, lotyšský FK Ventspils a gruzínske Dinamo Tbilisi.

Kalendár Európskej ligy 2019/2020:

27. júna: 1. zápasy predkvalifikácie

4. júla: odvety predkvalifikácie

11. júla: 1. zápasy 1. predkola

18. júla: odvety 1. predkola

22. júla: žreb 3. predkola

25. júla: 1. zápasy 2. predkola

1. augusta: odvety 2. predkola

5. augusta: žreb play off

8. augusta: 1. zápasy 3. predkola

15. augusta: odvety 3. predkola

22. augusta: 1. zápasy play off

29. augusta: odvety play off

30. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

16. decembra: žreb 16-finále

20. februára 2020: 1. zápasy 16-finále

27. februára: odvety 16-finále

28. februára: žreb osemfinále

12. marca: 1. zápasy osemfinále

19. marca: odvety osemfinále

20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále

9. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

16. apríla: odvety štvrťfinále

30. apríla: 1. zápasy semifinále

7. mája: odvety semifinále

27. mája: finále (Štadión Energa, Gdaňsk)