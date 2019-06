Slovan spoznal v Lige majstrov prvého súpera: Nepríjemný tím z Balkánu

Futbalisti Slovana Bratislava spoznali v utorok svojho súpera v 1. predkole Ligy majstrov.

Slovan ako nasadený tím odohrá dvojzápas proti FK Sutjeska Nikšič z Čiernej Hory. Prvé zápasy sú na programe 9./10. júla, odvety 16./17. júla. "Belasí" by prvý zápas mali odohrať na domácom štadióne.

Rozhodol o tom utorkový žreb v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone, ktorý v tejto fáze súťaže spojil šestnásť dvojíc.

Úradujúci slovenský šampión figuroval na základe klubového koeficientu medzi nasadenými tímami v druhej z troch vopred určených skupín. Do úvahy ako jeho súperi okrem Nikšiču pripadali maltská Valletta FC, FK Sarajevo z Bosny a Hercegoviny, albánsky FK Partizani či gruzínsky majster Saburtalo Tbilisi.

V prípade, že zverenci trénera Martina Ševelu stroskotajú už na prvej európskej prekážke, presunú sa do majstrovskej vetvy 2. predkola Európskej ligy UEFA (1. zápasy 25. júla, odvety 1. augusta). V nej sa predstavia aj tri neúspešné kluby z predkvalifikácie Ligy majstrov, ktorej zápasy sú na programe 25. júna (semifinále) a 28. júna (finále) v Kosove. Doplní ich šestnásť zdolaných z 1. predkola LM.

Žreb 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020:

SLOVAN BRATISLAVA - Sutjeska Nikšič (ČH)

Nomme Kalju (Est.) - Škëndija Tetovo (S.Mac.)

Suduva Marijanpole (Lit.) - Crvena Zvezda Belehrad (Srb.)

Ararat-Armenia Jerevan (Arm.) - AIK Štokholm (Švéd.)

FC Astana (Kazach.) - CFR Kluž (Rum.)

Ludogorec Razgrad (Bul.) - Ferencváros Budapešť (Maď.)

FK Partizani (Alb.) - FK Karabach (Azer.)

Celtic Glasgow (Škót.) - FK Sarajevo (BaH)

Šeriff Tiraspoľ (Mold.) - Saburtalo Tbilisi (Gruz.)

F91 Dudelange (Lux.) - FC Valletta (Mal.)

FC Linfield (S.Ír.) - Rosenborg Trondheim (Nór.)

Valur Reykjavík (Isl.) - NK Maribor (Slov.)

Dundalk FC (Ír.) - FC Riga (Lot.)

The New Saints (Wal.) - víťaz predkvalifikácie

HJK Helsinki (Fín.) - HB Tórshavn (Faer.os.)

BATE Borisov (Biel.) - Piast Gliwice (Poľ.)

Kalendár Ligy majstrov 2019/2020:

25. júna: semifinále predkvalifikácie

28. júna: finále predkvalifikácie

9./10. júla: 1. zápasy 1. predkola

16./17. júla: odvety 1. predkola

22. júla: žreb 3. predkola

23./24. júla: 1. zápasy 2. predkola

30./31. júla: odvety 2. predkola

5. augusta: žreb play off

6./7. augusta: 1. zápasy 3. predkola

13. augusta: odvety 3. predkola

20./21. augusta: 1. zápasy play off

27./28. augusta: odvety play off

29. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

17./18. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

1./2. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

22./23. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

5./6. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

26./27. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

10./11. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

16. decembra: žreb osemfinále

18./19./15./26. februára 2020: 1. zápasy osemfinále

10./11./17./18. marca: odvety osemfinále

20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále

7./8. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

14./15. apríla: odvety štvrťfinále

28./29. apríla: 1. zápasy semifinále

5./6. mája: odvety semifinále

30. mája: finále (Atatürkov Olympijský Štadión, Istanbul)