Matka prišla s perfektným vynálezom: Jednoduchá vec, ktorá môže zachrániť život mnohým deťom

Matka vymyslela jednoduchú vec, ktorá sa vďaka nápadu stala virálnou.

Natalie Bell z Austrálie začala vytvárať obaly na bezpečnostné pásy a popruhy batohov, ktoré varujú o zdravotných problémoch detí.

Sú určené najmä hendikepovaným deťom, ktoré sa môžu ocitnúť v stave núdze či ohrození života. Jednoduchý obal so suchým zipsom, ktorý pomenúva hendikep dieťaťa, je tak veľkou pomôckou pre záchranárov.

Natalie prišla s týmto nápadom vtedy, keď premýšľala o tom, čo by sa stalo, keby sa spolu s jej nepočujúcou dcérou Shae stali aktérkami dopravnej nehody. Ak by Natalie nebola schopná komunikovať, lekári by nemali tušenia, že jej dcéra je nepočujúca. Shae má navyše ušný implantát, kvôli ktorému by mohlo mať napríklad také vyšetrenie MRI zničujúce následky, píše vt.co. Odteraz však nosí obal na páse a školskej taške, na ktorom sa píše: "Som hluchá, žiadne MRI."

Matka vytvorila aj obaly pre deti s ďalšími typmi postihnutia, na tom pre autistov sa píše: "Mám autizmus, môžem odmietať vašu pomoc." Tento nápad sa stal hitom a Natalie dostáva tisíce žiadostí o kúpu jednoduchej, no zato života zachraňujúcej veci.