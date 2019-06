Slováci si užívali slnko: Teplejšie na kúpalisku ako v letovisku

Všade dobre, doma najteplejšie! Uplynulé horúce dni vyhnali Slovákov k vode.

Ostrého slniečka a vysokých teplôt si mohli dosýtosti užívať aj na našich kúpaliskách a vodných plochách, ktoré pri tridsiatkach praskali vo švíkoch. Nový Čas vyspovedal ich návštevníkov, kde sa chystajú tento rok stráviť svoju dovolenku a prečo si teraz vybrali relax práve na našich kúpaliskách. Paradoxom je, že v ich vysnívaných destináciách je teplota nižšia ako u nás.

Kréta 29°C

Študentka Tamara (17) sa slnila počas uplynulého víkendu vo Vodnom raji Vyhne. Vytúženú dovolenku má však na tento rok už vybranú, absolvuje ju v septembri. „Chystám sa na Krétu, už sa neviem dočkať,“ tešila sa stredoškoláčka, ktorá chytala bronz pri 30 stupňoch.

Amsterdam 23°C

Zuzana (20) miluje teplo a vodu. Neváhala preto a vybrala sa opaľovať a kúpať na bratislavské Zlaté Piesky. Tie – na rozdiel od jej plánovanej dovolenkovej destinácie – mali priam rekordnú teplotu, keďže atakovali štyridsiatky. „Chystám sa tento rok veľa cestovať. Určite navštívim aj Holandsko,“ prezradila nadšene.

Neapol 27°C

Martina (35) a Tomáš (35) sú z Popradu a teplo milujú. „Chodíme do aquaparku v Bešeňovej, lebo je tu dobrá voda a teraz je tu skoro ako pri mori. Minulého roku sme boli na našej dovolenke snov na Malorke. Teraz v auguste pôjdeme každý inde, ja idem za poznávaním histórie do Neapola a manžel na automobilové preteky do Nemecka,“ vraví Martina.

Aké bude počasie

Utorok - 26 °C

Streda - 26 °C

Štvrtok - 28 °C



Piatok - 28 °C



Sobota - 24 °C