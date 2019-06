Exprezident ukázal hnutie ZA ĽUDÍ dva dni po inaugurácii: Čo hrá pre a proti strane Andreja Kisku?!

A je to vonku. Andrej Kiska (56) len v sobotu skončil na poste prezidenta republiky, no dva dni po tom predstavil program a osobnosti svojej novej strany Za ľudí.

Ide o precedens v histórii Slovenska, keď odchádzajúca hlava štátu rovno vhupne do boja o parlament. Kiska označuje zoskupenie ľudí okolo nového hnutia ako centristické a Slovákov chce presvedčiť tým, že sa budú riadiť „zdravým sedliackym rozumom“.

Medzi najznámejšie tváre, ktoré sa zatiaľ postavili ku Kiskovi, patrí organizátor protestov Juraj Šeliga, primátor Nitry Marek Hattas, bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská alebo extajomníčka na ministerstve spravodlivosti Mária Kolíková. Kiska hovorí, že strana tak nie je len o jednom človeku. „Ukazujeme skutočných ľudí, ktorí majú za sebou reálne výsledky. Každý z nich má za sebou svoj príbeh. Sme nahnevaní, sme sklamaní, chceme s tým niečo spraviť,“ začal rozprávať Kiska. Tvrdí, že pripravujú komplexný program, na ktorom už teraz pracuje 72 odborníkov a zostavili 125 programových téz. Pripomenul, že s nimi spolupracuje aj expremiérka Iveta Radičová, ktorej vládu označil za najlepšiu za posledných 10 rokov.

V strane si zatiaľ vytýčili päť hlavných bodov - zdravotníctvo, školstvo, regióny, životné prostredie či spravodlivosť. „Bude to strana, ktorá bude celoslovenská a bude mať štruktúry po celej krajine. Potrebujeme dostať do politiky schopných a čestných ľudí. Máme 30-tisíc podporovateľov. Chceme osloviť všetkých a ponúknuť alternatívu tým nerozhodnutým voličom súčasnej opozície,“ hovorí Kiska.

Pripomenul, že ich hlavným súperom je súčasná vládna koalícia či kotlebovci. „Budeme svedkami najdrahšej kampane, v rámci balíčkov rozdajú stovky miliónov eur,“ dodal Kiska. Odpovedal aj na otázku, či sa on sám chce stať premiérom. „Ak by sme voľby vyhrali, spravím všetko pre to, aby som krajine pomohol aj z najvyššej exekutívnej funkcie. Ale toto nie je predmetom dňa,“ skonštatoval Kiska.

Spájanie s PS/Spolu?

Vysvetľuje, že sa musia spájať, no priamo nepovedal, či ešte pred voľbami dajú dohromady veľkú koalíciu s Progresívnym Slovenskom a Spolu. „Na to, aby sme prevzali zodpovednosť a vládu, musíme sa spojiť. Ale nemôžeme sa spájať len s PS/Spolu. Musíme pripraviť program spolupráce s KDH, OĽaNO, SaS, PS a Spolu. Budem osobne veľmi aktívny, aby rozhovory prebiehali, ako to bude predvolebne alebo povolebne vyzerať, na to máme ešte čas,“ hovorí Kiska. Pripomína, že Smer je podľa neho po voľbách pripravený vytvoriť vládu s Kotlebom aj novou stranou Štefana Harabina.

Problémy s daňami

Sám Kiska má stále problémy so svojou daňovou kauzou, keď si jeho firma vypýtala vratky 156-tisíc eur ešte z prezidentskej kampane. On sám peniaze vrátil a zaplatil pokutu, no polícia v prípade obvinila konateľa spoločnosti KTAG a Kiska si myslí, že obvinia aj jeho. Považuje to však za pomstu expremiéra Fica. „Žiadna špina a pomsta zo strany Roberta Fica ma nezastaví v tom, aby sme vrátili Slovensko ľuďom,“ dodal. Problematická môže byť aj kauza okolo pozemkov pod Tatrami, tu však súd skonštatoval, že podvedení bol Kiska aj súčasný majiteľ, ktorému parcely musel vrátiť.

Exprezident zatiaľ vložil do strany 180-tisíc eur a plánuje zháňať aj sponzorov. Medzi prvými menami uviedol Petra Zálešáka a Jána Tomáša, ktorí pôsobia v Nay Elektrodome. Po septembrovom sneme strany plánujú peniaze zverejňovať aj na transparentnom účte.

Päť priorít kiskovcov

1. Zdravotníctvo

- určiť maximálne čakacie doby na vyšetrenia, investície do ľudí pracujúcich v zdravotníctve

2. Školstvo

- reforma školských osnov, prejsť od memorovania ku kritickému mysleniu, lepšie ohodnotenia učiteľov

3. Spravodlivosť

- zrýchlenie súdnych konaní pomocou špecializácií súdov, polícia a prokuratúra bez politického vplyvu

4. Životné prostredie

- zastaviť masívny výrub lesov, zrealizovať zonáciu národných parkov, zvýšiť triedenie odpadov

5. Regióny

- zadefinovať infraštruktúrne projekty v regiónoch, podporiť väčšie prepojenie medzi vedou, výskumom a podnikateľským prostredím

Bude musieť potlačiť ego

Ján Baránek, politológ

- Má v tíme ľudí, o ktorých nevieme povedať, či majú výtlak do parlamentu, napríklad primátor Nitry Hattas. Spolieha sa zrejme na synergický efekt, na skúsených politikov, ktorí by v kombinácii s tými mladšími, napr. Šeligom, mohli zaručiť dostať sa do NR SR. Zatiaľ boli len dva prieskumy a z toho sa dajú ťažko usudzovať jeho šance. Treba sledovať trendy, pretože jeho popularita ako prezidenta nie je celkom prenosná do parlamentnej politiky. Čo mu môže uškodiť, sú tie kauzy, ktoré si vlečie so sebou. Čo však bude musieť potlačiť, je ego, ale to platí aj pri predsedoch iných strán.

Nové tváre mu môžu pomôcť

Martin Slosiarik, sociológ

- Andrej Kiska bude brať voličov zo strán súčasnej demokratickej opozície ako je PS/Spolu, SaS a z časti aj OĽaNO. Voliči Sme rodiny zvolili vyčkávaciu taktiku. Čaká ho úloha, aby vštepil spojenie strany Za ľudí s jeho menom. Záleží aj na tom, ako rýchlo dostane do povedomia ľudí svoje programové priority. Dnes je ale dopyt po nových tvárach, pretože voliči, ktorých budú oni oslovovať, chcú zmenu, teda to, že tam nemajú až tak skúsených politikov, ich nediskvalifikuje. Samozrejme, Andrejovi Kiskovi nehrá do karát vznik koalície PS/Spolu, ktorá mu berie potenciál.

Musí do strany dotiahnuť ľudí z veľkej politiky

Tomáš Koziak, politológ

- Andrej Kiska deklaroval, že chce spoločný program s KDH, OĽaNO, PS/Spolu a SaS, čo si ale neviem dosť dobre predstaviť. Akým spôsobom budú hľadať prieniky kresťanskí demokrati a liberáli, to mi príde dosť ťažké. Priority, ktoré predstavil, sú témy, ktoré môžu osloviť voliča, ale má ich pokryté takmer každá strana. Neviem si predstaviť, že sa mu to podarí naplniť v tak širokej koalícii. Ďalší problém je tím ľudí, ktorí stoja za ním. Kiska potrebuje z málo známych ľudí urobiť všeobecne známych ľudí, ktorí budú akceptovateľní z celoslovenského meradla. Potrebuje do strany dostať ľudí, ktorí za sebou nemajú problematickú minulosť. Pomohlo by mu, keby prišla Veronika Remišová, po týchto typoch osobností musí Kiska siahnuť.