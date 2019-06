Liptáci po roku opäť snívajú: Chceme ďalšieho atraktívneho súpera

Želajú si ďalšiu anglickú megahviezdu! Futbalový Ružomberok bol vlani v auguste hore nohami.

Liverpoolsky klub FC Everton na čele s útočníkom Waynom Roo­neym prilákal v odvete 3. predkola Európskej ligy do hľadiska štadióna pod Čebraťom takmer 5 000 divákov. Hoci Liptáci vypadli, po roku snívajú znova.

V prvom predkole EL by radi privítali Glasgow Rangers. Na lavičke 54-násobného škótskeho majstra totiž sedí bývalá hráčska ikona FC Liverpool Steven Gerrard. „Futbal sa hrá pre divákov. Aj preto by bol najväčším ťahákom práve tento súper,“ povedal pre klubovú stránku nový tréner Ján Haspra. Stredopoliar Filip Twardzik: „Želám si Rangers. Dlho som bol v Celticu a rád by som si opäť zahral proti nim.“

„Ruža" spolu s Dunajskou Stredou môžu naraziť aj na Legiu Varšava či rumunský FCSB (bývalá Steaua).

Bratislavský Slovan skončil vlani v EL na viedenskom Rapide. Dnes mu v Lige majstrov hrozí ďalší súper od susedov - Ferencváros Budapešť. V roku 1992 ho doma zdolal 4:1, ale zápas poznačila hromadná bitka fanúšikov a tvrdý zásah polície. Zo strachu priaznivci belasých na odvetu necestovali. S výnimkou jediného mladíka, ktorý dostal voľný vstup na Tehelné pole. Trnavu môže preveriť estónska Levadia Tallinn, Universitatea Craiova z Rumunska alebo Debrecín s Honvédom.

AJ TOTO MÔŽU BYŤ SÚPERI NAŠICH TÍMOV

Slovan Bratislava

Predkolo Ligy majstrov

Ferencváros (Maď.)

Piast Gliwice (Poľ.)

FK Sūduva (Litva)

CFR Kluž (Rum.)

FK Sarajevo (BaH)

Spartak Trnava

Predkolo Európskej ligy

FCI Levadia Tallinn (Est.)

Universitatea Craiova (Rum.)

Debrecín (Maď.)

Honvéd Budapešť (Maď.)

FC Hibernians (Mal.)

MFK Ružomberok a D. Streda

Predkolo Európskej ligy

Legia Varšava (Poľ.)

FCSB (Rum.)

Glasgow Rangers (Škót.)

MOL Vidi Fehérvár (Maď.)

Malmö FF (Švéd.)