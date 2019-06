Niektoré banky opäť menia svoje cenníky: Ako ušetriť na poplatkoch

Niektoré banky opäť menia poplatky. Už tradične pokračujú v boji proti noseniu mincí do pobočiek a zmeny sa týkajú aj ďalších operácií.

Začiatkom mesiaca to bola Slovenská sporiteľňa a najbližšie čakajú mierne úpravy aj ďalšie. V rámci tohto leta zatiaľ ešte ohlásili zmeny OTP banka a ČSOB. V niektorých však pribudli aj zvýhodnené produkty. Načo by ste mali myslieť, keď sa rozhodnete vymeniť svoju banku za inú, a kedy môžete využívať účet v našich najväčších bankách bezplatne?

Pri účtoch cenu nevyjednáte

Maroš Ovčarik, Finančný kompas

- Kým pri úveroch býva tvrdé vyjednávanie medzi bankou a klientom, pri účtoch sa vyjednávať o poplatkoch nedá. Sú to tzv. masové produkty a banka ich má presne nastavené. Klient získa zľavu, keď spĺňa stanovené podmienky. Kontrolujte si, za čo banka sťahuje poplatky. „Či na výpise sú aj iné poplatky za služby mimo balíka. Ak áno, hľadal by som balík, ktorý tieto služby obsahuje, aby som si nemusel priplácať nad rámec balíka.“ Častá chyba ľudí je, že napríklad, ak sú potrebné mesačne tri operácie a klient to nevie, neurobí to a zbytočne nezíska zľavu. Zistite si, čo treba splniť na získanie zľavy, a ak je to priechodné, tak to treba začať používať.

Ako platiť menej

Výber banky

● Podmienky na účet bez poplatku či s výraznou zľavou sú rôzne, niektorým bankám stačí posielanie výplaty niekoľko stovák mesačne, iné požadujú využívanie množstva produktov (platby, inkasá, úver...).

Vhodný balík

● V rámci mesačného poplatku ponúkajú banky v balíkoch rôzne služby, vyberte si taký, ktorý obsahuje to, čo skutočne používate.

Osobne či online

● Prevodové príkazy na pobočke sú súčasťou balíkov iba výnimočne, za vklady a výbery hotovosti si banky účtujú poplatky. Ak sa dá, realizujte ich cez internetbanking.

● Bankovky či mince je lepšie použiť v obchode, ako si ich zamieňať v banke, za tieto operácie totiž účtujú poplatky.

● Všetky zmeny (inkasá, nastavenia...) pri ktorých sa to dá, riešte cez internet, ušetríte.

Niektoré zmeny v poplatkoch

Slovenská sporiteľňa (od 1. júna 2019)

Rozšírila možnosť využitia zľavy v rámci programu Výhodný účet. Ak má klient viac účtov rovnakého typu a na jednom z nich získa zľavu (50 % alebo 100 %) z poplatku, za vedenie získava zľavu na všetky.

Pribudol bezplatný účet Space účet Junior.

Výber hotovosti (Účet, Účet sporenia, Vkladná knižka) sa zvýšil na 4 € (pôvodne bol poplatok 3 €).

Upravili poplatky za spracovanie mincí.

OTP banka (od 1. júla 2019)

Spracovanie prijatých bankoviek nad 10 ks, pri ich výmene bude poplatok 3 % zo sumy, min. 1,00 € (predtým bol poplatok 2 % zo sumy, min. 1,00 €).

Poplatok za vydanie a obnovu platobnej karty 10,00 € ročne (predtým 8,00 € ročne).

Zasielanie výpisu poštou častejšie ako jedenkrát mesačne 1 € + poštovné (predtým 0,50 € + poštovné).

ČSOB (od 1. augusta 2019)

Výber hotovosti z termínovaných a sporiacich účtov 4 € (predtým 3 €).

Hotovostný vklad bude za poplatok 1 € (predtým 0,50 €).

SEPA platba v pobočke 3,00 € (predtým 2,00 €).

Banka zavádza jednotný poplatok za spracovanie úveru vo výške 20 €/úver (predtým 2 % zo sumy úveru, min. 35 €).

Zdroj: Finančný kompas