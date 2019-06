Ženské hviezdy Priateľov po rokoch na spoločnej fotke: Pohľad na Phoebe vás zaskočí

Herečka Courteney Cox oslávila 55. narodeniny.

Spoločnosť jej na večierku robili Jennifer Aniston (50) a Lisa Kudrow (55), kolegyne zo seriálu Priatelia. Courteney si tak zároveň pripomenula, že sa seriál prestal nakrúcať pred pätnástimi rokmi. Všetky tri pritom zhodne na sociálnych sieťach tvrdili, že aj pätnásť rokov po poslednej klapke sú si stále veľmi blízke.



,,Aká šťastná som, že môžem oslavovať narodeniny s týmito dvoma?" napísala Courteney k fotke na Instagrame. ,,Milujem vás, dievčatá! Veľmi šťastná Court," dodala potom Lisa v reakcii na snímku. Nedá sa prehliaduť, že predstaviteľka Phoebe na fotke vyzerá o čosi staršie ako zvyšné herečky.

Hoci sa často hovorí o návrate Priateľov, aspoň v jednej epizóde či celovečernom snímke, Matthew Perry vlani potvrdil, že s ním ako Chandlerom nikto počítať nemôže. ,,Nechcem to proste robiť, je to jednoduché. Ľudia chcú vedieť, čo sa s nimi stalo. Ale ten príbeh vychádzal etapy života, ktorá má obmedzené trvanie, po vysokej škole, než sa človek usadí a založí rodinu. Vrátiť sa a znova všetky tie roky zrevidovať, no, moc netuším, o čom by ten príbeh mal byť. Všetci by sa totiž mali z tohto obdobia dávno posunúť v živote ďalej, už by nemali byť rovnakí," vyhlásil Perry v rozhovore pre BBC.



Rovnako tak Matt LeBlanc nefandí comebacku Priateľov. ,,Keď to poviem drsne, nemyslím si, že by ktokoľvek chcel sledovať, ako ide Joey na kolonoskopiu... V prípade návratu Priateľov by som rozhodne povedal ,nikdy´," vyhlásil LeBlanc.