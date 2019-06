Úrady nemajú kam dávať rekordné množstvo uhynutých veľrýb: Netradičná prosba na ľudí

Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) sa cez víkend obrátil na občanov s netradičnou prosbou.

Majiteľov súkromných pozemkov na pobreží štátu Washington požiadal o to, aby mu pomohli s uskladnením mŕtvych veľrýb. Tých totiž priplavilo tento rok k severoamerickým brehom Tichého oceánu rekordné množstvo a úrady nevedia nájsť miesto, kam by ich uložili k odpočinku. Na netradičnú výzvu už v nedeľu ako prvý zareagoval istý Mario Rivera, ktorý vlastní časť pobrežia v meste Port Hadlock.



Pre miestnu televíziu KING5-TV sa Rivera vyjadril, že smrad z rozkladajúcej sa veľryby "je len občasný a nie je až taký strašný". "Je to naozaj jedinečná príležitosť mať to tu na pláži a sledovať, ako rýchlo sa to deje," povedala o procese rozkladu veľryby Riverova maželka Stefanie Worwag.



Podľa predstaviteľov NOAA môže rozklad veľryby trvať niekoľko mesiacov. Úrad upozorňuje prípadných ďalších záujemcov, že niektoré uhynuté veľryby sú až 12 metrov dlhé.



Tento rok Tichý oceán vyplavil na pobrežie štátu Washington 30 mŕtvych vráskavcov sivých. Ďalších 40 sa objavilo na pobreží Kalifornie, Oregonu a Aljašky. Toľko uhynutých veľrýb na severoamerickom pobreží nebolo podľa NOAA už od roku 2000. Ďalších päť vyplavil oceán pri pobreží kanadskej Britskej Kolumbie. Celková populácia vráskavcov sivých má momentálne približne 27-tisíc jedincov.