Žena tvrdila, že jej manžel opustil rodinu: Jedného dňa syn objavil niečo príšerné

Howard a Marcia Eubankovi boli manželmi vyše dvadsať rokov, keď zrazu mal Howard opustiť rodinu. Všetci tomu verili, až kým ich syn náhodou nezistil hroznú pravdu.

V ich vzťahu sa - ako v každom inom vzťahu - vyskytovali hádky, no nikto nečakal, že Howard svoju ženu a deti raz opustí. V júni 2017 sa ale po štvrti v americkom Ohiu, kde rodina žila, rozniesla informácia, že Howard predsa len od rodiny odišiel.Jeho rodina obdržala SMS správu, kde im napísal, aby sa oňho nebáli, informuje britský denník Daily Mirror.

Sem-tam pridal aj na sociálne siete nejaký príspevok. "Prosím, nekontaktujte ma, potrebujem stráviť nejaký čas osamote," napísal na svoj facebookový profil na Deň otcov. V jednej správe tvrdil, ako mu chýba Marcia.

Keď sa Howard neobjavil na svadbe svojho vlastného syna, rodine to veľmi ublížilo. Howard a Marcia mali dvoch synov, mladší žil mimo mesta, ten starší sa zdržiaval z času na čas u rodičov. Práve ten jedného dňa náhodou objavil niečo hrozné.

Howard Jr. si v jedno sobotné ráno, šesť mesiacov po údajnom odchode otca z domu, zabudol kľúče. Keďže Marcia nebola doma, rozhodol sa vyliezť oknom do jej pracovne.

Keď vliezol do miestnosti, prekvapil ho podivný zápach v miestnoti, ktorý vychádzal z krabice. Obsah krabice bol posiaty červami a muchami. Škatuľu odfotil a poslal svojej mame s otázkou čo to je. "Je to časť tela tvojho otca. Zvyšné časti nájdeš v debničkách v pivnici. Zavolaj na políciu a oznám im, že som zabila tvojho otca a uskladnia jeho telo. Nehľadaj zvyšné časti, nechaj to na polícii. Zabila som ho," odpísala synovi.

Pitva dokázala, že skutočne ide o Howarda. Mal zomrieť v dôsledku streľby. Trinásteho júna toho roku došlo medzi ním a Marciou k hádke. Tá schmatla zbraň a niekoľkokrát vystrelila. Zasiahla ho do zadnej časti hlavy. Marcia mala spanikáriť a vymyslieť plán, ako jeho telo schovať. Keď sa jej spýtali, prečo to urobila, odpovedala, že bol agresívny a ona bola nútená konať.

Policajné vyšetrovanie ale ukázalo, že pár dní pred streľbou si kúpila zbraň a na internete hľadala informácie o tom, ako niekoho zabiť. Pár hodín po vražde šla na pracovný pohovor. Rodinní príslušníci uviedli, že ich vzťah bol búrlivý, no Howard ju nikdy nenapadol a práve Marcia bola agresorkou.