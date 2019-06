Uznávaný protokolista Špaček o inaugurácii Čaputovej: Kritika jej šiat!

Nakoniec zvolila modrú farbu! Šaty, ktoré pre Zuzanu Čaputovú (45) ušil Boris Hanečka, majú podľa neho v sebe príbeh, históriu a reprezentujú kultúru Slovenska.

Módny návrhár ich tvoril vyše mesiaca, a ako tvrdí, nebola to jednoduchá práca. Do rúk slovenských stylistov sa zverili aj Čaputovej dcéry Ema (15) a Lea (18) podobne, ako aj odchádzajúci prezidentský pár Andrej a Martina Kiskovci. Ako zhodnotil ich celkový outfit uznávaný protokolista Ladislav Špaček?

Pre módneho návrhára Borisa Hanečku bola tvorba šiat pre novú hlavu štátu veľkou výzvou, s ktorou sa trápil viac ako mesiac. Zabrať mu dal nielen výber materiálu, ale aj skĺbenie určitej estetiky s protokolom. „To, že šaty sa nemali krčiť, to teplo vonku, to bola naozaj zaťažkávajúca úloha,“ povedal Boris Hanečka pre TV Markíza. Inšpiráciu hľadal v období prvej republiky, ale aj v časoch Márie Terézie. „Tento odev reprezentuje kultúru Slovenska,“ vysvetlil Hanečka, ktorý tajil detaily do poslednej chvíle. Priznal, že v hre bolo niekoľko farieb, posledné slovo však mala Zuzana Čaputová. „Horúcim kandidátom bola zelená, pretože jej veľmi pristane. Ale otázkou zostáva, ktorá farba jej nepristane,“ dodal Hanečka pre portál pravda.sk.

Musela sa prezuť

Nakoniec padla voľba na bledomodrý krep. Na šatách v trojštvrťovej dĺžke bola dominantná vrchná časť. Stuha, ktorá ide po lodičkovom výstrihu a vlieva sa do rukáva, symbolizuje Dunaj. „Rozhodli sme sa tak, pretože Dunaj je rieka, je to voda, ktorá je symbolom intuície. Prináša veci nové, ale aj odnáša staré. Vložili sme teda do šiat aj túto šifru, ale je to veľmi podprahové,“ dodal známy slovenský dizajnér. Kým pri inaugurácii v Redute dopĺňali outfit béžové lodičky, na presun do Katedrály svätého Martina si nová hlava štátu už zvolila obuv s hrubším opätkom vo farbe šiat. O doplnky a šperky sa rovnako postarali domáci tvorcovia, v rukách nechýbala kabelka bledej farby.

Ladislav Špaček, protokolista

Šaty neboli lichotivé k jej postave

- Šaty boli veľmi decentné, pod kolená, bez dekoltu, mali svoju symboliku vo farbe aj v detaile na dekolte, ktorý symbolizoval rieku Dunaj. Puzdrové šaty jej však nesedeli, vybral by som jej voľnejší strih. V jej prípade by som niektoré partie možno zakryl. Účes mala zbytočne uvoľnený a mala ho tak do tváre, a keď skladala sľub, tak jej kamery vôbec nevideli do tváre, že keď ho podpisovala, nebolo ju vidieť vôbec. Pre tento okamih mala mať vlasy mierne zopnuté, uvoľniť si ich mohla pri prechádzke ulicami Bratislavy. Tým, že mala ten šál na šatách a vlasy na ramenách, jej vôbec nebolo vidieť krk, čo je u ženy veľký hendikep.

S doplnkom vo vlasoch

Manželka Andrea Kisku martina dorazila na slávnostný akt v ružových trojštvrťových šatách s jedným zaujímavým detailom. „Osobnou požiadavkou Martiny Kiskovej bolo zakomponovať do stylingu aj doplnok do vlasov,“ povedala stylistka Katarína Zgančíková. Pre inauguráciu si vybrala šperky zo striebra, perly, drevo a kamene.

Komentár Ladislava Špačeka:

- Šaty v jej prípade boli zvolené lepšie ako u Čaputovej. Farba jej veľmi pristala, inak, tá by pristala aj pani prezidentke. Pani Kisková mala šaty zvolené dobre k svojej postave. Dĺžka, strih, fascinátor vo vlasoch, vyzerala naozaj efektne ako prvá dáma. V tomto prípade je v poriadku, že Andrej Kiska zvolil tmavý oblek aj kravatu.

Dcéry Ema a Lea

V deň D museli vyzerať skvostne aj dcéry Zuzany Čaputovej Ema (15) a Lea (18). Pre obe dievčatá navrhol outfit módny návrhár Marcel Holubec. Mladé dámy zvolili šaty po kolená s krátkym rukávom v pastelových farbách, so zaujímavými detailmi na páse. V rovnakých odtieňoch boli aj lodičky.

Komentár Ladislava Špačeka:

- Strih bol dievčenský a zároveň decentný, takže v tomto prípade to bolo v poriadku.