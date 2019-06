Vrahyňa Petra vďaka záhadnému tehotenstvu mieri na slobodu: Šokujúce informácie o otcovi dieťaťa!

Žena odsúdená na 30 rokov väzenia za zastrelenie zberateľa sa kvôli tehotenstvu dostala dočasne na slobodu.

Petra Janáková, ktorá predvlani pri Lázňach Bělohrad strelila zberateľa zozadu do hlavy, a za mrežami preto má stráviť ešte 28 rokov, bola v piatok na príkaz súdu prepustená z väznice v Opave. Uviedla to televízia Nova.

Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS) vyšetruje, ako žena otehotnela, pretože v tom čase bola vo väzobnej väznici v Hradci Králové. Podľa Novy otehotnela priamo vo väzení. Trest bude mať Janáková, ktorá je teraz v šiestom mesiaci tehotenstva, prerušený pravdepodobne do septembra budúceho roka.

Podľa televízie mala Janáková okolo minuloročných Vianoc vo väzobnej väznici mužskú návštevu. Pri tejto návšteve ale zrejme neotehotnela, pretože so spomenutým mužom neboli ani na chvíľu osamote, uviedla Nova. Otcom dieťaťa by tak mohol byť dozorca alebo iný väzeň, ktorý Janákovej mohol spermie doručiť do cely.

"Momentálne je táto záležitosť vo fáze preverovania," povedala televízii hovorkyňa GIBS Ivana Nguyenová. Na vražde sa okrem Janákovej podieľal 31. júla 2017 tiež jej vtedajší manžel Jaroslav Janák. Zberateľa mincí a známok z Prahy vylákal pár pod zámienkou obchodu na schôdzku a Janáková ho pri spoločnej jazde autom v blízkosti Lázní Bělohrad strelila zozadu do hlavy. Janák potom telo odtiahol do kukuričného poľa a mužovi zobral telefón, doklady a 34 000 korún.

Manželia Janákovci sa tiež dvakrát neúspešne pokúsili zavraždiť svojho zamestnanca z herne v Novej Pace. Naviedol ich k tomu ich spoluobžalovaný Martin Herzán, ktorý uzavrel so zamýšľanou obeťou životnú poistku a s Janákom sa dohovoril, že sa o peniaze vyplatené poisťovňou rozdelia. Herzán si za návod k vražde odsedí osem rokov. Janákovci podľa súdov pripravovali aj ďalšie dve lúpežné vraždy zberateľov. Janák, ktorý sa priznal pri policajných výsluchoch a usvedčil aj svoju vtedajšiu ženu a Herzána, dostal trest 28 rokov.