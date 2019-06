Veľká súťaž Nového Času o pobyty pri mori za 16 000 €: Jozef a Rozália už vyhrali dovolenku v Taliansku

Veľká súťaž Nového Času o 8 all inclu-sive dovoleniek pre dve osoby pozná ďalších dvoch výhercov!

Pobyt v trojhviezdičkovom hoteli na malebnej Sicílii v Taliansku si užije Rozália Holíková (68) z Topoľčian. Rozália sa chystá oddychovať na slnkom zaliatej pláži so synom, druhý výherca Jozef Vrábel (68) z Dubnice nad Váhom sa teší na dovolenku v Taliansku s manželkou.

Zábava so synom

Rozália Holíková (68)

Vitálna dáma plánuje vziať na dovolenkový pobyt na 7 nocí v hodnote 1 500 € v hoteli Costa Del Sole*** v Taliansku na Sicílii svojho syna, aby si oddýchol po náročnom roku. „Párkrát som niečo vyhrala, ale nikdy nie takú hodnotnú cenu ako pobyt pri mori,“ vyjadrila sa šťastná výherkyňa. „Pôjdem so synom a už sa tešíme na kultúru aj na pláž,“ uzavrela Rozália.

Pohoda s manželkou

Jozef Vrábel (68) Otvoriť galériu Jozef Vrábel (68) Zdroj: anc Na pláže slnečnej Sicílie sa teší aj Jozef z Dubnice nad Váhom, ktorý sa aktívne zapája do súťaží, no táto výhra patrí podľa jeho slov k najcennejším. „Raz som dokonca vyhral v Novom Čase v krížovkách fritézu, ale to bolo už dávno. Dovolenka, to je niečo iné,“ prezradil výherca. „Pôjdem s manželkou. Tešíme sa na pamiatky, dobré jedlo, more a najmä na veľa pekných zážitkov,“ uzavrel Jozef.

Pozor

Stále máte šancu na sladké ničnerobenie pri mori a pod horúcim slnkom. Ešte dnes a zajtra súťažíte o ultra all inclusive pobyty pre 2 osoby na 7 nocí, každý v hodnote 2 500 € v hoteli Crystal Admiral Resort Suites & Spa***** v Turecku.