Sprievodca v zakázanej zóne Černobyľu: Stáva sa z toho Disneyland, predávajú tam nanuky a tričká

Téma Černobyľ je späť! Televízny seriál HBO vyvolal celosvetový ošiaľ. Dostať sa do mŕtvej zóny, kde sa 26. apríla 1986 stala najväčšia jadrová katastrofa v histórii, sa teraz snažia tisícky zvedavých turistov z celého sveta.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Nestratí opustená oblasť pod náporom toľkých návštevníkov čaro? Je to vôbec bezpečné? Opýtali sme sa Martina Dubeňa (29), riaditeľa cestovky CHERNOBYLwel.come, ktorý atmosféru v zakázanej zóne pozná dokonale.

Po černobyľskej katastrofe sa z vyše 50-tisícovej Pripiati stalo mesto duchov. Ľudia zmizli, všetko stíchlo a zostalo napospas osudu. Vydať sa do zamorenej oblasti sa až na pár vedcov a iných pracovníkov dlhé roky nikto neodvážil, veď mŕtvu zónu strážil neviditeľný zabijak - rádioaktivita. V posledných rokoch sa však z Černobyľa stala vyhľadávaná turistická atrakcia a to až taká, že v niektoré víkendy sa po kedysi úplne vyľudnenej zakázanej zóne premávajú tisícky turistov. A bude to ešte horšie. Seriál Černobyľ vykreslil najväčšiu jadrovú katastrofu všetkých čias tak realisticky, že zrazu chcú ďalšie desaťtisíce zvedavcov z celého sveta na vlastné oči vidieť miesta, na ktoré so zatajeným dychom hľadeli na televíznej obrazovke. Cestovky, ktoré organizujú zájazdy do oblasti jadrovej elektrárne, hlásia enormný nárast klientov.

Obmedzená atrakcia

„Stáva sa z toho taký Disneyland,“ začína svoje rozprávanie ostrieľaný sprievodca, dnes manažér cestovnej agentúry CHERNOBYLwel.come Martin Dubeň a pokračuje. „Pri vstupe do zóny predávajú nanuky, tričká, suveníry. Človek ešte nič z Černobyľa nevidel a hneď si môže nakúpiť tašky takýchto vecí. Po novom pri vstupe do mŕtvej zóny hrá hudba, ktorá sa tam vôbec nehodí. To je, ako keby pri vstupe do Osvienčimu púšťali latino. V skratke, niektorí podnikavci sa k tomu miestu začínajú stavať veľmi necitlivo a bez úcty. Uvidíme, kam až to zájde...“