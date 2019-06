Zarážajúce zistenie Centra Jána Kuciaka: Ruskí špióni pôsobia v Limbachu

Rusi, ktorí stáli za šikanou ruského investigatívneho novinára Ivana Golunova, pôsobia aj na Slovensku, konkrétne v Limbachu neďaleko Bratislavy. Informovalo o tom Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) na svojej webovej stránke.

Igor a Marat Medoevovi sú podľa kolegov novinára Golunova príslušníci ruskej tajnej služby FSB. Golunov ich obvinil z korupcie a riadenia moskovskej pohrebnej mafie. Ako sa píše na webe ICJK, Igor Medoev vlastní na Slovensku nehnuteľnosti a podniká tu, čo dôstojníci FSB nesmú. „Keby sa preukázalo, že za pokusom o kompromitáciu Ivana Golunova s aktívnym zapojením polície naozaj stojí Medoev, dokazovalo by to jeho mimoriadny vplyv nielen vo svete biznisu a politiky, ale aj v ruskej tajnej službe FSB,“ píše sa na stránke.

Podľa ICJK ruský opozičný aktivista Alexej Navalný na svojom portáli navalny.com zmapoval luxusné moskovské nehnuteľnosti Medoevovcov za takmer miliardu rubľov, aj ich väzby na jedného z najmocnejších politikov súčasného Ruska – starostu Moskvy a Putinovho muža Sergeja Sobjanina. Navalnému podľa investigatívneho portálu neuniklo ani ich podnikanie a nehnuteľnosti na Slovensku, asi polhodiny cesty autom od Bratislavy – v Limbachu. Reportérom Investigatívneho centra Jána Kuciaka sa podarilo spojiť s Igorom Medoevom. Podľa ICJK tvrdí, že s prípadom nič nemá a ani nevie, ako Golunov vyzerá. “Syn tiež nevedel, čo sa deje. Bol na dovolenke v Soči. Keď sa vrátim do Ruska, chcel by som sa s Golunovom porozprávať. Aby napísal, že my sme sa na tom nepodieľali,“ cituje Igora Medoeva ICJK. Ako dôvod, prečo je na Slovensku, uviedol, že hľadal miesto, kde si v pokoji užije dôchodok.

Portál informuje aj o podnikateľských aktivitách. Na manželku Igora Medoeva Irinu je napísaná firma Medeva s.r.o. sídliaca v priemyselnej časti Pezinka. Konateľom je jej zať Petr Ovsyannikov. Podľa Igora Medoeva chcela táto firma predávať protipožiarne gule. Nedostali však osvedčenie. Firmu na Slovensku založili v roku 2009 a finančný vrchol prežila v roku 2011 a 2012, keď tržby dosahovali 270-tisíc eur. V roku 2013 nastal prudký pokles a firma od roku 2015 má obraty v tisíckach eur. Druhá firma – Ivera Invest, kde bol konateľom Peter Ovsyannikov, sídli na rovnakej adrese v Pezinku. Táto firma patrí ďalším ruským občanom, manželom Andrianovým. V Rusku sa podľa ICJK „preslávili“ ako výhradní dodávatelia obuvi pre ministerstva vnútra a jeho inštitúcií, vrátane FSB.

Ivan Golunov je ruský investigatívny novinár, ktorého zatkli policajti oblečení v civile, keď bol na ceste za svojím zdrojom. Keď mu potom prehľadávali batoh, “našli v ňom” 3,56 gramu drogy mefedron. Pri prehliadke jeho bytu “objavili” ďalších 5,42 gramu kokaínu a údajné drogové laboratórium. V Rusku mu za to hrozilo až dvadsať rokov väzenia. Podľa Golunova však boli drogy nastrčené samotnou políciou. Jeho kolegovia tvrdia, že to mala byť odplata za to, že pripravoval investigatívny článok o Maratovi a Igorovi Medoevových a ich napojení na politiku aj takzvanú “pohrebnícku mafiu”.

Prípad vyvolal mimoriadnu medzinárodnú pozornosť a solidaritu ruských novinárov, ktorí sa hromadne postavili za svojho kolegu. Polícia neskôr priznala, že fotografie drogového laboratória nepochádzali z Golunovho bytu, ministerstvo vnútra prípad pre nedostatok dôkazov okamžite uzavrelo a Golunova prepustili na slobodu. Tým úrady vlastne uznali, že jeho zadržanie nebolo v poriadku.