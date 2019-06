Nečakaný úspech cestárov na východe: Tunel Prešov prerazili o 3 mesiace skôr

Konečne skončili. Na diaľničnom obchvate Prešova prerazili dvojrúrový tunel s predstihom. Robotníci s rýpadlami pracujúci v smere od Popradu a Košíc sa stretli v podzemí o tri mesiace skôr, než plánovali.

Tunel Prešov začali raziť vlani v auguste. Stavebníci pôvodne dúfali, že ho stihnú dokončiť do roka a do dňa. Napokon sa im to podarilo skôr. „Som rád, že výstavba prešovského tunela, ako aj celého obchvatu, ide podľa plánu. Záleží mi na tom, aby táto stavba nemala meškanie, lebo ide o dôležitú cestu pre miestnych obyvateľov a zároveň úsek najdôležitejšej diaľnice na Slovensku,” uviedol minister dopravy Árpád Érsek.

Pôvodne bol termín odovzdania celého úseku diaľničného obchvatu Prešova naplánovaný na jún 2021. Teraz sa črtá, že by to mohlo byť skôr.podotkol minister. Vďaka tunelu sa podstatne skráti cesta pre vodičov, ktorí budú mať namierené z Popradu do Košíc a opačne. Momentálne im to cez mesto trvá 24 minút, no po sprejazdnení obchvatu sa má čas skrátiť na 5 minút. Onedlho začnú stavať prvú etapu severného obchvatu Prešova.

Tunel Prešov

Dĺžka: 2 244 m

Náklady: 350 mil. €

Navrhovaná rýchlosť: 100 km/h

Počet robotníkov: 240 ľudí

Kde na Slovensku razia tunely:

Tunel Prešov

– trojmesačný predstih, plán otvorenia jún 2021

Višňové pri Žiline

– mal byť postavený v roku 2019, je pozastavený, prebieha inventarizácia, musia vypísať novú súťaž

Čebrať pri Ružomberku

– mal byť dokončený v roku 2017, momentálne sa robí geologická úloha, termín dokončenia neznámy

Tunel Ovčiarsko

- stavba pri Žiline pokračuje podľa plánu, má sa odovzdávať v závere tohto alebo začiatkom budúceho roka

Tunel Žilina

– podľa plánu, má byť odovzdaný v závere roka