Volko si to po zranení priznal: Limit na MS by som teraz nesplnil

Halový majster Európy v behu na 60 m Ján Volko sa už pripravuje v dejisku sobotňajšieho 54. ročníka medzinárodného atletického mítingu P-T-S v Šamoríne.

Najrýchlejší slovenský šprintér v súčasnosti má za sebou štart na lige v Dubnici nad Váhom, kde na stovke dosiahol čas 10,40 s. V športovom komplexe x-bionic® sphere absolvuje prvý ostrejší test. "Ťažko povedať, na čo si môžem trúfať. Dubnica ukázala, že to v mojom podaní ešte nie je ideálne. S najväčšou pravdepodobnosťou forma nebude ešte najlepšia, či pre posun v príprave pre zdravotné problémy i vrcholné podujatia, ktoré ma čakajú neskôr. Je náročné odhadnúť výkon, posnažím sa bežať čo najlepšie. V Dubnici nebola taká konkurencia a v závere som už nevedel zabrať. Každopádne sa chcem časovo posunúť vyššie, výkonom 10,40 totiž veľa vody nenamútim," uviedol Volko na brífingu pred štvrtkovým tréningom na šamorínskom štadióne.

"Každoročne sa teším na účasť na tomto mítingu, keďže sa môžeme predstaviť pred domácim publikom. Minulý rok to tu bolo skvelé. Užil som si atmosféru i bonus v podobe slovenské rekordu na 100 m (10,13 s). V každom prípade sa teším na sobotňajší štart," pokračoval bratislavský rodák, ktorého na P-T-S opäť čaká kvalitná konkurencia. "Je tu viac vyrovnaných šprintérov. Viacerých z nich poznám, už som s nimi súťažil. Bude náročné postúpiť aj do finále a potom v ňom dosiahnuť dobrý výkon i umiestnenie. Teším sa aj na Brita Richarda Kiltyho. Hádam bude v lepšej nálade ako pri našom súboji na HME v Glasgowe, kde bol dosť sklamaný. Budú to atraktívne súboje pre divákov. Rád by som ich potešil."

Volko sa počas letnej atletickej sezóny pokúsi zabehnúť limit na majstrovstvá sveta 2019 v Dauhe. "Je to cieľ na každých pretekoch, ale viem, na čo mám momentálne a na čo nie. Limit na stovku je veľmi prísny (10,10), skôr to vidím na dvojstovku (20,40). Rôzne ukazovatele naznačujú, že momentálne ešte nie som na takej výkonnostnej úrovni, aby som ho splnil teraz," priznal bratislavský rodák, ktorý už nie je zdravotne limitovaný: "Po zranení som už v poriadku. Absolvoval som kontrolnú magnetickú rezonanciu. Môžem behať bez obmedzení, nie sú tam známky poškodenia. V tejto časti prípravy nepociťujem zdravotné ťažkosti."

Opatrná v prognózach je aj Volkova trénerka Naďa Bendová. "Je to ešte také surové, predsa len cítiť šesťtýždňový posun v príprave. Štart na P-T-S bude z plného tréningu. Ak by sme sa v sobotu posunuli o nejakú desatinu na čas niekde okolo 10,30 s, bolo by to fajn. Naším najbližším cieľom je univerziáda v Neapole, k tomu všetko smerujeme," poznamenala N. Bendová.