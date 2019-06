Neverili vlastným očiam, búrka sa v sekunde zmenila na hrôzu: Tornádo v Michalovciach?!

Neverili vlastným očiam! Búrka na Zemplíne sa v sekunde zmenila na hrozivú metelicu s krúpami.

Podľa slov majiteľa podnikateľského objektu v obci Močarany sa stali v stredu svedkami malého tornáda, ktoré sa prehnalo cez ich dvor.

Ohromný vietor odtrhol plechovú strechu vstupnej budovy a jej trosky pristáli až o 40 metrov ďalej, pričom zničili unimobunku pre zamestnancov. Obyvatelia obce sú zlomení.

Majiteľ poškodeného areálu Miroslav Borovič uviedol, že v stredu okolo pol šiestej začuli silný vietor. „Všetko na dvore sa začalo krútiť a zrazu udrela silná rana. Vtedy odtrhlo plechovú strechu. Odfúklo ju vyše 40 metrov a pristála na unimobunke, kde počas dňa oddychujú naši pracovníci,“ opísal Borovič. Vietor zdvihol zo zeme aj 200-kilogramové kamenné ploty.

Dážď sa tak dostal do poškodenej budovy, kde sa v priebehu pár minút zatopila podlaha a poškodila počítače s citlivými údajmi. „Strecha nás vyjde na vyše 4 500 eur,“ uviedol Borovič. Celkové škody odhadujú na vyše 10-tisíc eur. Podľa podnikateľa to však mohlo dopadnúť ešte horšie, pretože vo veľkom pestujú čučoriedky, tie však akoby zázrakom spúšť prečkali.

Nemôžeme to potvrdiť

Štefan Dlhoš, meteorológ

- V stredu sa danou lokalitou okolo Michaloviec skutočne prehnala silná búrka. Dostali sme hlásenie, že tam malo byť tornádo, to ale nemôžeme potvrdiť. Doposiaľ sme neobdržali videozáznam ani fotografiu, ktorá by to dokazovala. Bez toho nevieme určiť, o aký nebezpečný jav spojený s búrkami presne išlo.