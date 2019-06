Zneužívanie žiaka na bratislavskej škole? Desivé odhalenie o učiteľovi

Učiteľa základnej školy v bratislavskej Dúbravke, ktorý údajne sexuálne zneužil 11-ročného žiaka, už v minulosti odsúdili za podobný prípad.

Informuje o tom portál TV JOJ noviny.sk s tým, že napriek tomu sa mužovi naďalej darilo zamestnať sa v školách. Podľa informácií TV JOJ obvinený muž pracoval minimálne ešte v jednej základnej škole v Bratislave, kde údajne dostal hodinovú výpoveď po sťažnostiach rodičov. "Zistili sme, že bol kedysi odsúdený za zneužívanie maloletých," uviedla pre televíziu Mária Spišiaková, matka jedného zo žiakov, ktorému bol triednym učiteľom. Zistenie, že bol súdne trestaný i jeho správanie sa k žiakom podľa portálu zmobilizovalo rodičov. Obávali sa, že učiteľove sklony, pre ktoré bol pred dvadsiatimi rokmi odsúdený, sa znova objavujú. "Kupoval im plyšákov, zošity, niektorých, keď dostali zlú známku, tak hladkal, si ich pritúlil," povedala ďalej Spišiaková. Vytypovaným žiakom podľa portálu dával učiteľ zlé známky, aby ich potom mohol zavolať na osobné konzultácie, prípadne doučovanie. Do jeho pozornosti sa podľa rodičov dostávali iba chlapci. S nimi následne plánoval rôzne víkendové výlety. "On vždy mal na nich čas, my sme boli najprv nadšení, ešte boli rodičia, ktorí posielali mladších súrodencov," povedala Spišiaková.

Trest spred dvadsiatich rokov mal podľa portálu 51-ročný Peter z Bratislavy odpykaný a zahladený, to znamená, že nefiguroval vo výpise z registra trestov. Navyše sa TV JOJ podarilo zistiť, že si niekoľkokrát zmenil priezvisko. Takto sa mu podľa portálu podarilo opäť zamestnať ako učiteľovi na prvom stupni základnej školy.Mestskú časť Dúbravka a ani žiadnu zo základných škôl, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, nikto nekontaktoval v súvislosti s tým, že by učiteľ zneužíval 11-ročného chlapca," napísal v stanovisku Miestny úrad mestskej časti Dúbravka.

Portál pripomína, že podľa policajných informácii 51-ročný Peter z Bratislavy už od roku 2017 nadväzoval priateľský vzťah s 11-ročným žiakom a jeho matkou.Keď si takto získal náklonnosť, so súhlasom matky chlapec navštevoval učiteľa uňho v byte a dokonca uňho aj prenocoval. Po následnom zhoršení jeho prospechu a správania však polícia zistila, aké boli učiteľove úmysly. Školáka údajne počas stretnutí fotografoval nahého, dotýkal sa ho na rôznych miestach, dodávajú noviny.sk