Vládny hotel Bôrik vybuduje fitko za poriadny balík: Bude v ňom cvičiť aj premiér?!

V zdravom tele zdravý duch! Povedali si zrejme na Úrade vlády. V štátnom hoteli Bôrik, kde ešte minulý rok býval premiér Peter Pellegrini (43), pribudne fitnescentrum a nové športové vybavenie za 24-tisíc eur. Čo všetko v ňom bude a kto ho bude využívať?

Hotel Bôrik bol postavený ešte v 70. rokoch, no v roku 2003 sa skončila rozsiahla rekonštrukcia interiéru, ktorá vrátila zariadeniu punc luxusu. Súčasťou apartmánov sú rozsiahle priestory s oddelenou spálňou, obývačkou, kúpeľňou, salónikom a zimnou záhradou. Vládne zariadenie sa nachádza na odľahlom mieste nad Bratislavou, čo zaručuje absolútne súkromie pre politikov, ktorí ho využívajú na schôdzky aj ubytovanie, i pre ostatných návštevníkov.

Služby hotela už využili aj viacerí prominentní hostia zo zahraničia, napríklad britská kráľovná Alžbeta II., ruský prezident Vladimir Putin či sýrsky prezident Bašár Asad. Pred tým, než sa presťahoval do nového bytu, v ňom pár mesiacov býval aj premiér Peter Pellegrini. Slabinami hotela sú chýbajúce wellness či fitnes centrum.

A práve posilňovňa s novými strojmi za 24-tisíc eur má aktuálne pribudnúť do jeho vybavenia. „K zriadeniu fitness miestnosti v ÚZ Hotel Bôrik sme pristúpili na základe požiadaviek ubytovaných, najmä zahraničných hotelových hostí. Fitnes miestnosť je určená pre všetkých ubytovaných hostí,“ odpísali nám z Úradu vlády.

Tréner: Bude to skromné fitko V hoteli Bôrik plánujú vybudovať fitko.

Podľa trénera Ľuboša Gscha sa za vyčlenenú sumu dá spraviť skromnejšie fitnescentrum. „Za 24-tisíc eur sa dá spraviť fitko, ale myslím si, že to nie je nejaká výrazná investícia vzhľadom na to, že tie lepšie stroje - napríklad nejaká viacúčelová veža vyššej kvality - stoja od päť- do osemtisíc jedna, a to je vybavené len jedno stanovisko. Dali si skromný rozpočet, by som to nazval,“ ohodnotil.