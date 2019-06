Trebišovský kontrolór spočítal psy v miestnej osade: Je toto možné? Z výsledkov sa budete chytať za hlavu

Nie je kontrola ako kontrola! V Trebišove nariadili spočítať psy v miestnej osade. Hoci hlavný kontrolór mesta sa v súkromnom majetku vŕtať nemôže, úlohu splnil.

Zistil, že sa tu oficiálne nachádza 12 psíkov, no len za jediného platia daň. V skutočnosti tu však pobehuje niekoľko stoviek túlavých psov. Keďže psy sú súkromným majetkom, táto kontrola je nad rámec zákona 369/1990 Z.Z. Hlavný kontrolór mesta Ľubomír Princík však úlohu splnil.

Ľubomír Princík, hlavný kontrolór mesta

"Je v tom rozpor so zákonným ustanovením, lebo môžem kontrolovať obec, ale nie majetok ľudí. Spolu s hliadkou mestskej polície som vykonal terénnu obhliadku v osade.Napriek tomu som preveril aspoň vedenie evidencie psov so zameraním na túto lokalitu. Výsledkom je to, že ku koncu roka 2018 bolo v Trebišove registrovaných 1310 psov a počet majiteľov bol 1150, z toho v samotnej osade bolo 12 psov. Splnenú daňovú povinnosť však mala len jedna majiteľka!" uviedol Princík.

V správe tiež konštatoval, že vlani pri sčítaní psov v osade Dezider Šándor ako člen rómskej hliadky tu napočítal 168 psov a pred piatimi rokmi počas kastračného programu tu odhadli počet psov až na 300. Väčšinou však išlo o túlavé, ku ktorým sa nikto nehlásil.

Martin Demeter, obyvateľ osady

Podľa obyvateľa osady Martina Demetera (62) je však skutočnosť dramaticky iná: "Psy sú všade. Aj po 5 až desať, celkovo je ich tu možno až tisíc, čestné slovo. Občas odtiaľ nejaké aj zoberú, ale stále je ich tu mnoho."

Jozef Gazdag, poslanec

V samotnom Trebišove, kde sa za psa platí daň v byte 40 a rodinnom dome 10 eur, výška nedoplatkov za rok 2018 celkovo narástla až na 10 631, 24 eura! Nový Čas oslovil aj poslanca Jozefa Gazdaga, ktorý nastolil požiadavku spočítania psov v osade, no včera nebol dostupný.

Vývoj nedoplatkov za psa

rok - počet dlžníkov - výška v €

2016 - 243 10 - 552,93

2017 - 232 10 - 729,10

2018 - 236 10 - 631,24

Závery kontroly

V osade je mnoho túlavých psov, ku ktorým sa nehlási žiadny majiteľ. Takmer všetky sú bez veterinárnej starostlivosti a niektoré sú nebezpečné. V osade dlho nebol vykonaný plošný odchyt túlavých psov a ich sterilizácia. Mesto Trebišov nemá prihlásených v evidencii ani svojich strážnych psov a nie sú vedení v majetku mesta. Mesto nemá na internetovej stránke zverejnený zoznam evidovaných psov chovaných v Trebišove.