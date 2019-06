Novozélandské aerolinky ustúpili zamestnancom: Od septembra to už nebudú musieť skrývať

Novozélandská letecká spoločnosť Air New Zealand zamestnancom povolí nosiť tetovanie na viditeľných miestach, napísal v pondelok britský server BBC.

Zákaz bol prekážkou pri získaní zamestnania hlavne pre domorodých Maorov, pre ktorých je tetovanie, vrátane zdobenia tváre, súčasťou kultúrnej tradície. Národný letecký dopravca uviedol, že zamestnanci môžu do práce chodiť s viditeľným tetovaním od 1. septembra. Budú pre nich platiť rovnaké pravidlá ako pre ústny prejav. "Rovnako ako by človek na pracovisku napríklad nemal nadávať, hovoriť nenávistné komentáre alebo neslušné vtipy, tak by nemal mať také tetovanie," uviedla hovorkyňa Air New Zealand.

V nejasných prípadoch tetovanie zhodnotí komisia. Zákaz vydaný aerolinkami vyvolal na súostroví spory. Niektorí kritici prepravcu vinili z pokrytectva, pretože pre marketing využíva niektoré z aspektov maorskej kultúry, napríklad jazyk alebo symboly. Maorský znak má Air New Zealand aj v logu. Podľa riaditeľa aeroliniek Christophera Luxona chce podnik zamestnancom povoliť "ukázať svoju individualitu a kultúrne dedičstvo." Nové pravidlá sa budú týkať všetkých zamestnancov vrátane stevardov a letušiek alebo pilotov.

Maorské tetovanie je do kože tradične vyrývané pomocou dlát, od ktorých sa dnes upúšťa v prospech moderných tetovacích strojčekov. Ide o posvätný zvyk, ktorý symbolizuje rodinnú i kultúrnú príslušnosť. Tvárové tetovania sú pre Maorov obzvlášť významné, mužom línie a symboly zdobia celú tvár, ženy si tetujú hlavne pery a bradu.