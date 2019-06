Andrea minula majland, aby sa podobala na bábiku Barbie: Budete v šoku, ako vyzerala predtým

22-ročná bulharská študentka Andrea Ivanova má v živote jasný cieľ. Chce sa stať ďalšou živou bábikou Barbie a neváha na to minúť majland.

Jej okolie nemohlo uveriť vlastným očiam, keď ju zbadalo po všetkých plastických operáciách. Vôbec sa totiž nepodobá na svoje staré ja. Ako informuje zahraničný portál News, všetkých 15 operácií podstúpila v priebehu len jedného roka.

Andrea priznala, že už od malička chcela vyzerať ako bábika. Ľudia ju ale na internete prirovnávajú skôr ku kačici alebo k oblude. "Lekári, ktorí vytvárajú takýchto šialencov, by mali ísť do väzenia," znel jeden z komentárov. Študentka je ale napriek mnohým negatívnym komentárom so svojím vzhľadom spokojná. "Každý má právo vyzerať tak, ako chce," povedala.

Sumu, ktorú dala za svoju premenu, odmietla prezradiť. Priznala ale, že muži sú často ochotní vysoliť neskutočné peniaze za to, aby sa s nimi vyspala. "Bežne mi za noc ponúknu aj 5-tisíc eur," tvrdí. Okrem prsných implantátov má upravený zadok, lícne kosti a do pier si pravidelne vpichuje kyselinu hyaluronovú.