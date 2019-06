Andimu zachránila život rada od priateľky: Maca pichol do oka

Nemecký párik Andi Bauer (26) a Lara Booth (23) sa vybral na túru do rumunských Južných Karpát. Ani vo sne by im nenapadlo, ako sa to skončí. Mladíka napadol medveď hnedý a všetko sa mohlo skončiť oveľa horšie, nebyť jeho sčítanej priateľky.

Mladý párik sa vydal na pešiu túru cez Karpaty v Rumusnku. Po ceste videli medvediu mamu ochraňujúcu svoje dve mláďatá. Vôbec im nenapadlo, že toto stretnutie bude mať hrozivé následky. Otvoriť galériu Medveď hnedý napadol mladého turistu. Zdroj: northfoto Andiho napadol mohutný medveď hnedý, zaboril do jeho nohy svoje ostré zuby a hádzal ho zo strany na stranu. Jeho priateľka, ktorá kráčala pár metrov za ním, celý útok videla. Aj keď sa jej zmocnil obrovský strach, spomenula si na užitočnú radu. Keď si pre istotu študovala príručku, ako sa zachovať pri útoku medveďa, dočítala sa, že mu treba pichnúť do očí. Otvoriť galériu Andimu museli dávať dokaličenú nohu dokopy skrutkami. Zdroj: northfoto Lara to okamžite zakričala priateľovi a to ho to zrejme zachránilo. Našťastie sa medveď zľakol a ušiel. Lara musela rýchlo nájsť pomoc, pretože Andimu sa valila krv z nohy, ktorú si obviazal ponožkami. „Bol som v obrovskom šoku, tak­že bolesť si už nepamätám,“ spomína Andi na hrozivý zážitok. Vrtuľník odviezol raneného do nemonice. Nohu mal dokaličenú na troch miestach a museli mu ju dávať dokopy aj pomocou skrutiek.