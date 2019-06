Zaváhanie si zverenci Pavla Hapala nemôžu dovoliť: K postupu vedie len víťazstvo

Imperatív je jasný – vyhrať! Všetko iné sa rovná strate, ktorá môže prekaziť slovenským futbalistom postupové plány na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Dnešný súboj proti Azerbajdžanu (o 18.00 hod. nášho času, PP na Dvojke) sa po marcovej prehre v Cardiffe s Walesom javí ako kľúčový. Zaváhanie na pôde posledného tímu tabuľky E-skupiny si zverenci trénera Pavla Hapala (49) nemôžu dovoliť.

V Bakcell Arene, kde hráva svoje zápasy Neftči Baku, by Hamšík a spol. s radosťou zopakovali výkon a najmä víťazstvo Maďarov (3:1). Naši južní susedia vďaka pozornému, takticky vyzretému a disciplinovanému výkonu udržali sebavedomých Azerbajdžancov na uzde a prakticky im nič nedovolili. Šéf slovenskej lavičky potvrdil dôležitosť zápasu zámerným šetrením celej základnej zostavy v príprave proti Jordánsku.

„Videl som hrať Azerbajdžan v Chorvátsku. Vicemajstrov sveta poriadne potrápil a prehral s nimi len 1:2,“ pripomína Hapal náročnosť súboja. Papierovým favoritom sú Slováci. Český tréner nášho tímu sa spolieha na vyššiu kvalitu kádra. „Máme lepších hráčov. Veríme, že to zvládneme. Recept, ako to dosiahnuť, tkvie v rýchlom prechode do ofenzívy po zisku lopty. Azerbajdžan má solídnu a kompaktnú defenzívu. Naše brejky musia byť prekvapujúce.“

Stredopoliar Stanislav Lobotka predpovedá, že v Baku budú mať Slováci dočinenia s veľmi nepríjemným súperom. „Každý tím býva pred vlastnými fanúšikmi odvážny a nebezpečný. Azerbajdžan už vystrašil aj Chorvátov.“ Krídelník Róbert Mak považuje dnešnú konfrontáciu za jednu z najťažších v celej kvalifikácii. „Hrať vo veľkom teple nie je nič jednoduché. Súper tvrdo vzdoroval aj Chorvátom. Na ich ihrisku dokonca viedol.“

Top hráč súpera - Richard Almeida de Oliveira (30)

Naturalizovaný Brazílčan je ofenzívnym ťahúňom azerbajdžanskej reprezentácie. Pred siedmimi rokmi prišiel z klubu Santo André do tímu FK Karabach, s ktorým získal šesť majstrovských titulov. Vlani prestúpil do kazašskej Astany, kde sa nepresadil. Odohral iba 8 zápasov a klub ho vrátil na hosťovanie do Karabachu. V národnom tíme nášho dnešného súpera debutoval pred dvoma rokmi. S hodnotou 1,6 milióna eur je najdrahším hráčom výberu trénera Nikolu Jurčeviča.