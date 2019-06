Zavraždenú matku († 26) našli v kaluži krvi: Otrasný nález na jej tele

Brutálne ju zavraždil a nechutným spôsobom chcel zahladiť stopy.

Britka Sian Roberts († 26) zomrela rukami zvráteného muža. Matku jedného dieťaťa našli policajti doma ležať v kaluži krvi.K otrasnému činu došlo ešte v roku 2015.

Muži zákona si však všimli, že po spálni a kúpeľni boli krvavé stopy po topánkach, informuje britský denník The Sun. Vtedy tušili, že niekto má prsty v Sianinej krutej smrti. "Vedeli sme, po akých podrážkach pátrame," povedal policajt Bob Tonge. Stopa ich priviedla do domu Glynna Williamsa (55), ktorý mal v minulosti Sian obťažovať a nútiť do vzťahu. V osudnú noc mal u svojej obete kradnúť.

Žena ho vyrušila, keď nadránom prišla z párty. Vtedy ju vrah chladnokrvne dobodal. Aby zakryl stopy, nôž jej položil do ruky a na jej mŕtve telo položil putá a vibrátor, aby to vyzeralo, že si ublížila sama počas zvrátenej sexuálnej hry. Glynn bol v roku 2017 odsúdený za vraždu na 21 rokov väzenia.