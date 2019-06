Na túto ženu zabudnite: Postavu dvojnásobnej mame dnes závidia aj mladé kočky

Shannon Collins drela, aby dosiahla vysnívanú postavu. Pre všetkých má preto jeden dôležitý odkaz.

Matka dvoch dcér (12 a 10) Shannon z Indianapolisu v USA má 40 rokov, no vyzerá oveľa mladšie. Tvrdí, že dopracovať sa k takejto postave nie je jednoduché a zároveň varuje ostatných, že "neexistuje výhovorka pre to byť tučný", píše news.com.au.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Môže si to dovoliť povedať po tom, čo prešla osobnou premenou - zmenila svoj životný štýl a vďaka tomu aj postavu. Teraz hrdo vyhlasuje, že vyzerať na 20 v štyridsiatke môže ktokoľvek. Aby k tomuto názoru dospela, musela si vstúpiť do svedomia. Bodom zlomu bolo to, keď nadváhu z tehotenstiev nemohla schudnúť, ale naopak, ešte priberala. Nepomáhal tomu hektický životný štýl zdravotnej sestry a podnikanie - s manželom vlastnia pizzeriu.

Shannon si teraz zakladá na zdravej životospráve bez múčnych výrobkov, čipsov či sladkostí a konzumuje jedlá s vysokým obsahom bielkovín a zeleninu. Okrem toho sa štyrikrát v týždni potí vo fitku. Zdá sa, že sa jej tvrdá práca na sebe vypláca - sledujte tie kocky na bruchu!