Do nemocnice sa dostal s ťažkou zápchou a bolesťami brucha: Odporný nález v tele štvorročného chlapčeka!

Nechutné, čo mu našli v črevách! Chlapček sa dostal do nemocnice vo vážnom zdravotnom stave. Pri zákroku ostali v nemom úžase aj lekári.

Štvorročné dieťa z Kameroona trpelo život ohrozujúcou infekciou. Rodičia si nemohli dovoliť odviezť chlapca do najbližšej nemocnice, ktorá je od ich domova vzdialená 76 kilometrov. Na kliniku sa dostal až po pol roku, ktorý pretrpel v silných bolestiach brucha a s ťažkou zápchou, píše portál Daily Mail.

Lekári mu spravili testy a rôzne vyšetrenia, ktoré odhalili nechutnú príčinu jeho vážneho stavu. Chlapček mal v tele pásomnicu. Pri operácii ich však čakalo hrozivé prekvapenie. Dieťa nemalo v tele len jednu, ale hneď dvanásť pásomníc. Po týždni v opatere odborníkov sa mohol vrátiť domov. Lekári dali celej rodine lieky, aby sa opäť nenakazili.

"Náš pacient mal štyri roky a nikdy nedostal potrebné lieky proti parazitom. To viedlo k vážnemu stavu, do ktorého sa napokon dostal," prezradil jeho doktor Valirie Ndip Agbor. Ak by pásomnice z chlapca nevybrali včas, viedlo by to k podvýžive, problémom s vývojom a mohlo by to mať v vplyv aj na jeho vnímanie.

Podľa odborníkov trápia rovnaké problémy približne 800 miliónov detí, najmä vo veku dva až desať rokov. Najhoršie je to v chudobných krajinách, kde je zdravotníctvo na veľmi nízkej úrovni. Nakaziť sa môžu kontaminovanou vodou, potravinami ale aj z pôdy.