Silvia Lakatošová vyberala finálovú šestku súťaže krásy: Miss Universe sa chce stať aj známa Slovenka

Chce opäť zvíťaziť! Silvia Lakatošová (44) vybrala spoločne s odbornou porotou finálovú šesticu dievčat do súťaže Miss Universe.

Medzi kráskami je aj dobre známa Laura Longauerová (23), ktorá má titul Miss Slovensko 2014 a tento rok si priniesla titul Druhá vicemiss Intercontinental 2018 až z ďalekých Filipín.

Sobotný kasting na Miss Universe SR bol náročný, pretože to riaditeľka súťaže Silvia Lakatošová s porotou nemali jednoduché. Nakoniec vybrali šesticu dievčat, ktoré budú bojovať v pražskom finále so šesticou Češiek. Tam sa rozhodne o jednej slovenskej Miss Universe a jednej českej. Jedno z dievčat získa titul Miss Česko – Slovenska.

Do finále sa prebojovala aj Laura Longauerová. „Čím som viac v tomto priemysle, tak cítim, že skúsenosť je cenená. A čím viac skúseností je vo svete, tým je väčšia šanca na úspech. To je to, čo by sa malo Slovensko naučiť a pozerať sa na to trendovejšie,“ hovorí Laura, ktorá už v podobnej súťaži zvíťazila. „Je to pre mňa výzva, postaviť sa k dievčatám, byť jedna z nich a bojovať. Budem na tej istej úrovni a verím, že budeme priateľky.

Vyhrá tá najlepšia,“ vysvetlila Laura. Niečo podobné nie je vo svete výnimočné. „Svetová víťazka súťaže Miss Universe tento rok bola pred tromi rokmi na Miss World. Keby mala strach, nikdy by tento úspech nedokázala. Treba riskovať a nebáť sa,“ dodala.

„Veľmi ma teší, že budem mať prvýkrát možnosť vybrať jednu slečnu z Miss leta, možno tri, do nášho semifinále Miss Universe, ktoré bude v roku 2020," povedala s úsmevom Silvia Lakatošová.