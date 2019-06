Zmätok na zozname víťaziek Pohára Suzanne: Má Austrália o jednu šampiónku navyše?

Aj majster tesár sa utne. Tenisový svet oslavuje Ashleigh Bartyovú (23) po jej sobotňajšom triumfe na Roland Garros ako prvú austrálsku víťazku Pohára Suzanne Lenglenovej od roku 1973, keď v Paríži triumfovala Margaret Courtová. Na prehľade šampiónok vyrytom do trofeje to ale vypadá, že v roku 1976 vyhrala tiež Austrálčanka! Ako to teda je?

Sue Barkerová, ktorá antukový grandslam pred 43 rokmi ovládla, je ale v skutočnosti Britka! Jej životný športový úspech totiž na trofeji vinou ryteckého škriatka sprevádza pri mene skratka AUST namiesto správneho GBR. Nie je to ale jediná nepresnosť. Hneď pod Barkerovou na pohári svieti juhoslovanská víťazka Mima Jaušovecová, ktorá je ale chybne zvečnená ako Jauševecová. Organizátori už sľúbili, že mnohoročné omyly napravia. Dnes šesťdesiattriročná Barkerová, v súčasnosti športová moderátorka BBC, v roku 1976 ako vychádzajúca hviezda vo finále na parížskej antuke zdolala Češku Tomanovú 6:2, 0:6, 6:2. O rok neskôr sa vo Wimbledone a na Australian Open dostala do semifinále, grandslamové finále si už ale nikdy nezahrala. A to ani pod austrálskou a ani britskou vlajkou...