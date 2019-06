Pápež chce zmenu: Otčenáš po novom?! Čo na to slovenská cirkev?

Budú sa prepisovať modlitebné knižky? Pápež František naplnil svoje slová a schválil zmenu znenia notoricky známej motlitby Otčenáš. Spornú pasáž v texte si všimli už pápežovi predchodcovia na Petrovom stolci.

Zmena sa však podľa KBS zatiaľ týka len talianskej verzie, no na podobný problém v našej verzii upozorňujú aj slovenskí cirkevní analytici. Problémom je veta „neuveď nás do pokušenia“, ktorá by mohla navádzať dojem, že nás Boh zvádza na pokušenie. Zmení sa aj slovenský Otčenáš?

Pápež František vo štvrtok schválil zmenu znenia modlitby Otčenáš, o ktorej sa intenzívne hovorilo od roku 2017, keď Svätý Otec na talianskej katolíckej stanici TV2000 naznačil, že sa mu nepozdáva pasáž „neuveď nás do pokušenia“. Po novom sa má modliť spojením „nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“.

„Pôvodné spojenie nie je dobrý preklad, pretože hovorí o Bohu, ktorý zvádza na pokušenie. Ten, kto podlieha pokušeniu, som však ja sám; On ma do pokušenia netlačí, to Otec nerobí; Otec ti pomáha okamžite vstať. Do pokušenia nás vedie Satan, je to jeho pôsobisko,“ priblížil pápež František potrebu zmeny.

„Modlitbu Otče náš má väčšina už takú zautomatizovanú, že sa hlbšie nezamýšľa nad významom odriekaných slov. Prosba, aby nás Boh neuviedol do pokušenia, je však natoľko zarážajúca, že sa nad ňou pozastavil už aj pápež,“ myslí si cirkevný analytik Imrich Gazda.

Kde sa stala chyba

Otčenáš má pôvod v aramejčine, ktorou hovoril Ježiš Kristus. Neskôr bola modlitba preložená do starogréčtiny a latinčiny. Obsahuje sedem prosieb či žiadostí k Bohu. Podľa Biblie naučil Ježiš Kristus znenie tejto modlitby svojich učeníkov, keď sa opýtali, ako sa majú modliť.

Nezrovnalosti podľa pápeža nastali práve v preklade zo starogréčtiny do moderných jazykov. „Ako je známe, pôvodné grécke vyjadrenie obsiahnuté v evanjeliách je ťažké presne vystihnúť a všetky moderné preklady trošku pokrivkávajú,“ vysvetlil pontifik.

Zmena sa Slovákov netýka

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska upozorňuje, že zmena, o ktorej sa po novom rozpráva, sa nás netýka. „Spomínaná zmena sa týka talianskeho jazyka, nie všetkých svetových jazykov. V taliančine bola táto zmena potrebná,“ hovorí Kramara a vysvetľuje, že problémom je nešťastne použité slovíčko „indurre“.

To malo kedysi význam ako „uviesť“, avšak vývojom jazyka v dnešnej hovorovej taliančine doslova znamená „nútiť“. „Rodnou rečou pápeža Františka je španielčina. V nej je daná prosba preložená takto: „no nos dejes caer en tentación“ – „nenechaj nás padnúť do pokušenia“.

Aj preto sa dá chápať, že Svätému Otcovi taliansky preklad „non ci indurre in tentazione“ neznie dobre, najmä kvôli významovému posunu talianskeho slova „indurre“ - od „uviesť“ smerom k „nútiť“. Modliť sa, aby nás Boh „nenútil do pokušenia“ - to nesedí,“ konštatuje Kramara.

Kedy by sa menil náš Otčenáš

„Zmeny v textoch modlitieb v jednotlivých jazykoch sa robia iba v prípadoch, keď sa to javí skutočne nevyhnutné,“ uviedol Kramara. Ak by slovo „uviesť“ vplyvom vývoja jazyka nadobudlo taký význam, že by vyjadrovalo nútenie z Božej strany, ako sa to stalo v taliančine, bola by podľa Kramaru potrebná zmena aj v slovenskom preklade.

„V tejto chvíli sa to ale nejaví ako nevyhnutné. Preklad by musel priamo protirečiť tomu, čo modlitba alebo text Svätého písma chce vyjadriť. Vtedy by sa urobila aktualizácia. Riešila by to KBS po porade so slovenskými odborníkmi a tiež s príslušným dikasteriom Vatikánu,“ uzavrel Kramara.

Text Otčenáša

Otče náš, ktorý si na

nebesiach,

posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja ako v nebi,

tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný

daj nám dnes

a odpusť nám naše viny,

ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,

*a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás zlého. Amen.

*v taliančine po novom „nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“

Modlitbu menili aj Francúzi

Francúzi v roku 2017 zmenili preklad zo šesťdesiatych rokov minulého storočia, ktorý pôvodne znel „ne nous soumets pas à la tentation“ - „neposielaj nás k pokušeniu“. Nový francúzsky preklad znie: „et ne nous laisse pas entrer en tentation“ - „nenechaj nás vojsť do pokušenia“.

Ďalšie sporné preklady v cirkevných textoch

1. „Zdravas, Mária“ sa udomácnilo v slovenčine pod vplyvom latinského prekladu „Ave Maria“. Avšak grécky pôvodný text uvádza spojenie „Chaire Maria“ - „Raduj sa, Mária“.

2. Slovenský preklad slov, ktoré povedal Ježiš sv. Petrovi: „Choď mi z cesty, satan“, by mali vzhľadom na pôvodný grécky text znieť: „Choď za mňa, satan...“ Ježiš pripomína Petrovi, že jeho miesto je ísť za Ježišom, t. j. byť jeho učeníkom. Oslovenie „satan“ nemá význam zlého anjela, ale význam „pokušiteľa,“ keďže Peter odhovára Ježiša od cesty utrpenia.

3. Podľa niektorých odborníkov na texty Starého zákona je preklad slova „panna“ v pomenovaní Márie Matky božej zlý. K chybe malo prísť pri preklade z hebrejčiny do gréčtiny a v pôvodnom jazyku dané slovo znamená „mladá žena“.

Čo si myslíte o možnej zmene otčenáša?

- Mne vyhovuje akýkoľvek text, hlavne aby sa ľudia modlili.

- Páči sa mi, ak by sa to zmenilo, po novom text dáva väčší zmysel a bol by logickejší.

- Obe vety majú rovnaký význam, len by sa zmenilo slovné spojenie. Myslím, že teraz je to zrozumiteľnejšie.

- No celý život som bol zvyknutý, že modlitba je neuveď nás do pokušenia. Myslím, ze to by bol teraz problém zvyknúť si na nové slovné spojenie. Ja osobne by som s tým mal veľký problém.