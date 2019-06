Šokujúce tvrdenia v prípade smrti Tomáša († 16): Posledný telefonát pred vraždou

Podrobnosti, z ktorých tuhne krv v žilách. Žilinou pred necelým mesiacom otriasla tragédia - o život v jednom z luxusných bytov na okraji mesta prišiel gymnazista Tomáš († 16).

V prípade vraždy chlapca, z ktorej obvinili jeho kamarátku Juditu (16), však teraz na povrch začínajú vychádzať mrazivé detaily. Dvojica mala v osudný deň spolu popoludní vojsť v družnom rozhovore do bytovky, z ktorej už školák, žiaľ, viac živý nevyšiel. Čo sa malo stať v osudné májové popoludnie a kde sa mal nájsť smrtiaci nôž?

Vyšetrovanie vraždy Tomáša († 16) je v plnom prúde, polícia však vzhľadom k veku obvinenej Judity (16) bližšie informácie neposkytuje. Portál nastope.sk však tvrdí, že získal z prostredia vyšetrovania najdetailnejší popis toho, čo sa dialo a ako to vyzeralo na mieste činu krátko po vražde. „Prvé kamery zachytili Tomáša a Juditu o druhej hodine popoludní na zastávke autobusu. Z gestikulácie a správania oboch tínedžerov nebolo vidieť, že by Tomáš s Juditou mali nejaké problémy. Práve naopak. Z toho, čo sa podarilo portálu nastope.sk zistiť, na záberoch, ktoré sú súčasťou vyšetrovania, sú obaja v družnom rozhovore,“ informujú s tým, že dvojica spoločne kráčala do domu, kde Judita býva a približne päť minút po 14. hodine vošli spoločne do domu, kde ich zachytila ďalšia kamera.

Vtedy kamery naposledy zachytili chlapca živého. Zhruba o pol hodinu telefonovala dievčina mame a tešila sa z plánovaného výletu do Veľkej Británie, na ktorý mal ísť Tomáš spoločne s Juditou a jej rodinou.

Chcel utiecť?

Ďalší hovor z mobilu dievčiny už mal o 15.45 smerovať na tiesňovú linku. V ňom mala gymnazistka prosiť záchranárov o pomoc s tým, že ich v byte napadol neznámy muž, neskôr medializovaný ako odpočtár. Túto verziu potom zopakovala aj záchranárom na mieste, aj prvým zasahujúcim policajtom, ktorí do bytu na žilinskom sídlisku prišli.

Viac už študentka o útočníkovi nikomu nehovorila. Tomáša našli záchranári v kaluži krvi na chodbe bytu. „Podľa niektorých zdrojov sa pokúsili o jeho záchranu, lebo v tom čase vraj ešte zachytili niektoré Tomášove životné funkcie. Žiaľ, zachrániť sa im ho už nepodarilo,“ pokračuje portál s tým, že v krvi na podlahe boli stopy bosých nôh, ktoré policajti identifikovali ako stopy Judity.

Krvavé stopy našli aj na vchodových dverách, policajtov však zaujala najmä stopa krvi vo výške približne 50 centimetrov nad zemou. „Táto stopa zrejme vznikla pri tom, ako sa Tomáš pokúšal z bytu utiecť,“ uvádza nastope.sk.

Nôž v komode

Obhliadka miesta činu mala trvať do neskorých nočných hodín a muži zákona pri nej zaistili množstvo stôp. „Tú najdôležitejšiu našli v Juditinej detskej izbe. Bol to kuchynský nôž s čiernou rukoväťou s čepeľou o dĺžke 185 mm. Policajti ho našli v komode pod šálom čiernobielej farby a tenisovou raketou. To, že ide o vražednú zbraň, majú potvrdzovať krvavé stopy na noži. Z výsledkov DNA bolo preukázané, že krv na noži je Judity a Tomáša. Krv našli aj zvonku na zásuvke komody, kde nôž našli,“ dodáva portál s tým, že policajti na základe znaleckých skúmaní úplne vylúčili prítomnosť tretej osoby, ktorou mal byť podľa prvotných vyjadrení Judity neznámy muž.

Žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová sa pre Nový Čas vyjadrila, že polícia zverejnené informácie o detailoch vraždy komentovať nebude a do skončenia vyšetrovania sa k prípadu nebude ani oficiálne vyjadrovať.

Časová os tragédie

16.5.2019

14:00 - Judita s Tomášom sú na zastávke autobusu, spolu kráčajú do domu, kde tínedžerka býva

14:05 - Dvojica vchádza do domu, pričom ich zachytila kamera

14:30 - Judita telefonuje mame

15:45 - Dievča volá na tiesňovú linku a prosí o pomoc. Po príchode nachádzajú záchranári Tomáša v kaluži krvi na chodbe bytu. Pomôcť sa mu už žiaľ nedá

20. 5. 2019

Juditu obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy

23.5. 2019

Tínedžerku sudca poslal do väzby, obhajca dievčiny vyhlásil, že voči uzneseniu podávajú sťažnosť. Chlapca pochovali na cintoríne v Žiline