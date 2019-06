Ženy, pozrite si TOP fotky opäť slobodného Bradleyho Coopera: Na niektorých herca ani nespoznáte!

Bradley Cooper na seba naposledy upriamil pozornosť filmom Zrodila sa hviezda, kde si zahral milenca Lady Gaga.

Možno povedať, že práve vďaka postave muzikanta Jacksona, ktorého si zahral v tomto filme, si ho obľúbili zástupy žien. Vyžaroval iskru, ktorá v spojení s rodiacou sa láskou medzi ním a Ally (Lady Gaga), zahrali dokonale na ženské city.

Fotogaléria 24 fotiek v galérii

Fanúšikovia im to hranie natoľko uverili, že dokonca začali veriť aj v ich skutočnú lásku mimo filmového plátna. Dvojica totiž aj pri spoločných vystúpeniach a spievaní skladby Shallow pôsobila, ako by naozaj prežívala lásku. Krátko na to sa začalo šepkať o kríze medzi Bradleym (44) a jeho skutočnou partnerkou Irinou Shayk (33).

Správy o ich blížiacom sa rozchode sa napokon ukázali ako pravdivé, keď v piatok obletela všetkými médiami informácia o konci ich vzťahu. Rozchod medzi partnermi potvrdil magazínu People zdroj z ich okolia.

Pozrite si galériu TOP fotiek Bradleyho. Ktorý imidž herca sa vám páčil najviac?