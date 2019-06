Angličanov potopil v Lige národov vlastný obranca: Dve hrubé chyby v predĺžení

Futbalisti Anglicka nezvládli vo štvrtok večer semifinálový duel Ligy národov s Holandskom (1:3 pp). Za stavu 1:1 v predĺžení sa dopustili dvoch hrubých chýb a pripravili sa o finále.

Smutným hrdinom sa stal anglický obranca Kyle Walker, ktorý si v 97. minúte strelil vlastný gól v snahe zabrániť gólu z kopačky súperovho útočníka. To však nebolo všetko. V 114. min útočník Quincy Promes pridal tretí gól Holandska a to už bol klinec do anglických nádejí na postup do finále. Gólu predchádzala katastrofálna rozohrávka Stonesa s Barkleym.