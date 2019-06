Futbalový Slovan už opäť zarezáva na tréningoch: Aké sú najnovšie mená v kádri belasých?

Necelé tri týždne po skončení sezóny 2018/2019 začali futbalisti úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava s prípravou na nový súťažný ročník.

V ňom sa okrem najvyššej domácej súťaže predstavia aj v prestížnej Lige majstrov, púť v nej začnú už v prvom predkole. Tréner "belasých" Martin Ševela vo štvrtok nemal k dispozícii kompletný káder, mimo sú aktuálne reprezentanti aj futbalisti, ktorí si doliečujú zranenia.

"Od začiatku ďalšieho týždňa bude mužstvo zarezávať v kompletnom zložení, teda okrem reprezentantov. Pripojil sa k nám Erik Daniel a prípravu odštartovala aj nová posila Myenty Abena. Aktuálne rokujeme s poľským Lechom Poznaň o ukončení hosťovania Vernona de Marca, ktorý by sa mal tiež zapojiť do letnej prípravy. Zároveň pracujeme na príchode talentovaného ofenzívneho hráča, reprezentanta svojej krajiny v kategórii do 21 rokov. Jeho príchod chceme uzavrieť v najbližších dňoch,“ prezradil športový riaditeľ klubu Richard Trutz pre oficiálny web Slovana.

V bratislavskom tíme sa chcú pred novou sezónou posilniť na poste ľavého krajného obrancu. "Na skúške bol Francúz Ibrahima Savane, po futbalovej stránke bol veľmi zaujímavý, no neprešiel fyzickými testami a nesplnil v nich parametre, ktoré máme stanovené na pozíciu ľavého krajného obrancu. Jasne sme si zadefinovali, že podpíšeme len hráča, ktorý spĺňa kvalitatívne i fyzické atribúty,“ poznamenal Trutz.

Do prípravy Slovana sa neskôr zapoja aj niektorí členovia dorasteneckého tímu "Z hosťovania v Petržalke sme stiahli Samuela Kozlovského, ktorý s nami tiež začne postupne trénovať. Myslíme aj na našu juniorku, ktorá po krátkej dovolenke začne prípravu na druhú ligu. Hráči, ktorí budú v širšom kádri prvého tímu, budú určite hrávať aj druhú ligu za našu juniorku,“ dodal Trutz.

Slovan v príprave na nový ročník odohrá šesť duelov postupne proti Komárnu, Slovácku, Ostrave, Bohemiansu Praha, Slavii Praha a rakúskemu St. Pöltenu.