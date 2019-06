Mala to byť nezabudnuteľná cesta životom: Pôrod dvojičiek sa skončil tragicky

Krátko na to, ako 26-ročná Sara Sewald porodila dvojičky v americkom meste Colorado, išla s miernym krvácaním k lekárovi na vyšetrenie. Čerstvá mamička sa už neprebrala.

Otec bábätiek Dustin Sisneros povedal, že Sara mierne krvácala, a tak sa lekári snažili urobiť všetko pre to, aby krvácanie zastavili. Nebol z toho obzvlášť nervózny, pretože, uvádza portál People.

„Bolo to niečo ohromujúce, obaja sme boli naozaj nadšení týmto požehnaním,“ vyjadril sa Sarin priateľ Dustin o tom, ako sa obaja cítili, keď sa dozvedeli, že budú mať dvojičky. Dnes vychováva ich deti Charlotte a Ryana sám.

Počas tehotenstva si lekár pri bežnej kontrole všimol opuch, a tak musela Sara hneď na druhý deň podstúpiť cisársky rez. „V to ráno sme sa zobudili a neskutočne sme sa tešili do pôrodnice. Ešte pred pôrodom som ju silno objal a pobozkal. Po tom, ako nás zobrali do sály, sa začala nezabudnuteľná cesta, na ktorú sme sa obaja veľmi tešili,“ vyjadril sa Dustin.

Po pôrode odviedli Saru na jednotku intenzívnej starostlivosti, aby jej dali krv, napojili ju na kyslík a upokojili, pretože ju potrebovali pripraviť na ďalšiu operáciu. „Išlo o komplikovaný zákrok. Je ťažké vysvetliť všetky detaily o tom, čo sa stalo,“ hovorí Dustin. Sarin brat Justin pre The Gazette uviedol, že jeho sestra trpela preeclampsiou, ktorá spôsobuje zvyšujúci sa tlak na žilový systém v malej panve, a tak jej lekári nedokázali po cisárskom reze zastaviť krvácanie.

Dustin chodil do nemocnice každý jeden deň, aby mohol tráviť čas s deťmi a rozprávať sa s nimi. „Vždy, keď ich vidím, zahreje ma pri srdci. Chodil som za nimi, bábätká spoznávali môj hlas a otvárali očká. Sú nádherné a Charlotte sa v mnohých veciach podobá na Saru. Vždy keď som s nimi, tak im hovorím, ako ich mamička ľúbi, a keď sa usmejú, tak to je pre mňa jasným znamením, že je v izbe s nami,“ hovorí Dustin.

Udržiavať si v mysli Saru a prijímať pomoc od rodiny je teraz pre otecka, ktorý je na výchovu dvojičiek sám, jedna z najdôležitejších vecí.