Kohút už nebude prezidentom SZĽH: Prezradil, koho navrhne za seba!

Martin Kohút nebude na kongrese 26. júna opäť kandidovať na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Svoju doterajšiu prácu a poznatky by chcel odovzdať Miroslavovi Šatanovi, ktorý si zobral pár dní na rozmyslenie. Súčasný prezident SZĽH to oznámil v stredu na brífingu v Bratislave.

Kohút zasadol do kresla pre šéfa slovenského hokeja v júni 2016. "Zanechal som po sebe veľa dobrej práce. Mnohému som sa naučil. Veľa vecí je rozrobených a idú dobrou cestou. Zväz je vo veľmi dobrej kondícii, aj finančnej. Rád by som zanechal tieto veci človeku, ktorého som počas troch rokov spoznal po všetkých stránkach. Je to Miroslav Šatan. Ak bude mať záujem, bol by som rád, aby viedol slovenský hokej on," povedal Kohút. Hovorca zväzu Peter Jánošík následne informoval, že Šatan si vzal pár dní na rozmyslenie.

SZĽH bude od nadchádzajúcej sezóny riadiť najvyššiu hokejovú súťaž – Tipsport Ligu. Zriadi trojčlennú Ligovú radu, ktorá bude riadiacim orgánom súťaže. Novinkou je tiež dohoda s účastníkmi súťaže o dodržiavaní limitu zahraničných hráčov a nové pravidla v nasadzovaní juniorov v majstrovských zápasoch.

"Od môjho nástupu na pozíciu prezidenta SZĽH, sme všetky kroky v hokejovom hnutí riešili spoločne za jedným stolom. Som rád, že aj teraz sme si so zástupcom všetkých účastníkov najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Pro-hokejom a.s. sadli a dohodli na zmene, ktorá má posunúť slovenský hokej o ďalší krok dopredu," objasnil Kohút a dodal: "Ligová rada SZĽH bude pozostávať z troch členov – prezidenta SZĽH, jedného zástupcu Pro-hokeja a.s. a jedného zástupcu SZĽH menovaného prezidentom zväzu. Všetky náležitosti, kroky a zmena sa tak budú diať konsenzom po rozhovore."

Marketing, komunikáciu s partnermi, vysielacie práva a podobne, bude mať na starosti zástupca účastníkov súťaže, teda spoločnosť Pro-hokej a.s. Organizáciu jednotlivých zápasov budú mať v rukách, tak ako doteraz, jednotlivé kluby. "Som rád, že sme spoločne so SZĽH našli po niekoľkých mesiacoch intenzívnej komunikácie riešenie, ktoré je v prospech celého hokejového hnutia. Zároveň sme tak vyslali pre tipsportligové kluby, ale aj pre hráčov a fanúšikov silný signál, že naša najvyššia hokejová liga bude nasledujúce roky právne zastabilizovaná. Ďakujem vedeniu SZĽH za konštruktívny prístup a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v prospech rozvoja slovenského hokeja," povedal Richard Lintner, riaditeľ Tipsport Ligy.

Slovenský zväz ľadového hokeja a zástupca klubov sa dohodli aj na limitoch zahraničných hráčov a na nových pravidlách v nasadzovaní juniorov v majstrovských zápasoch. "V nasledujúcej sezóne bude môcť v každom tíme nastúpiť v jednom súťažnom zápase Tipsport Ligy maximálne sedem hráčov bez slovenského pasu. Ambíciou zväzu je každým rokom tento počet znižovať. Zároveň budú kluby motivované za každého hráča do 20 rokov, ktorý bude pravidelne nastupovať v Tipsport Lige s priemerným mesačným icetimom nad 10 minút za zápas," ozrejmil nové pravidlá prezident SZĽH Martin Kohút.