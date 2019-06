Záhadná smrť v dovolenkovom raji: Mladým rodičom sa stal osudný vysnívaný výlet

Vysnívaná dovolenka sa im stala osudnou. Rodičia odcestovali do dovolenkového raja, kde zomreli za záhadných okolností.

Rodiny Davida a Michelle sa dozvedeli zdrvujúce správy o ich smrti len deň pred ich plánovaným návratom. Pár z Texasu sa z dovolenkového raja k malým deťom už nikdy nevráti. Obaja sa na ostrove Fiji nakazili záhadným vírusom, ktorému podľahli. Ako píše portál Mirror, manželia mali spolu dvojročného syna menom Ayden a starali sa aj o Davidovu dcéru z predošlého vzťahu.

Krátko po príchode na ostrov sa pár nakazil a bol hospitalizovaný v nemocnici. Stav manželov sa však zo dňa na deň zhoršoval. Prvý podľahol zákernej chorobe David. Rodina ho opísala ako zdravého a fyzicky zdatného človeka. O niekoľko dní neskôr zomrela v meste Nadi aj jeho manželka.

Otec Michelle pre médiá povedal, že príčina smrti jeho dcéry a zaťa je zatiaľ neznáma. "Cítim sa..... ako rodičia by ste nemali pochovávať vlastné deti. Je to pre mňa nesmierne ťažké. Strašne ťažké," povedal zdrvený muž. Michelle otcovi zavolala a o chorobe mu povedala, no nezdalo sa, že by išlo o niečo vážne. Zverila sa mu, že má hnačku a necíti si ruky.

Rodina dostala ďalšiu krutú ranu. Davida a Michelle nebudú môcť previezť z krajiny a ani pochovať, kým sa neurčí príčina ich smrti. Ak sa ukáže, že ich zabilo infekčné ochorenie, ich telá budú musieť spáliť.