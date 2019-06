Wanda Adamík Hrycová chystá seriál Slovania: Najdrahší projekt za posledné roky

S pripravovaným seriálom Jojky Slovania sú spojené samé superlatívy. Hovorí sa o ňom ako o najdrahšom, najvýpravnejšom či najambicióznejšom slovenskom projekte za dlhé roky.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Takmer celý sa natáča na Ukrajine, kde sme sa skontaktovali s jeho producentkou Wandou Adamík Hrycovou (41).

Stále ste síce len na začiatku, ale určite už máte z nakrúcania veľmi plnohodnotný pocit. Ako vám to teda ide?

Prvé nakrúcacie dni nikdy nie sú ľahké, chvíľku trvá, kým si štáb nájde spoločný modus operandi, kým sa vzájomne zladia a vychytajú sa muchy. Niekoľkonásobne to platí pri koprodukčných spoluprácach, keď máte na pľaci každý deň 80 a viac ľudí z viacerých krajín, rozprávajúcich rozdielnymi jazykmi, pochádzajúcich z rôznych kultúrnych, ale i pracovných zázemí. Všetci sme filmári, ale aj tá filmová výroba má svoje regionálne špecifiká a chvíľku trvá, kým sa všetci zladíme na jednu nôtu.

S Ukrajincami a na Ukrajine ste už robili Čiaru. Ako funguje spolupráca tentoraz? Predsa len ste cudzinci na ich území...

Ťažko. (smiech) Denne niekoľkokrát prechádzam rôznymi fázami zúfalstva, ktoré však vzápätí striedajú chvíle nadšenia, keď sa pozriem na nakrútený materiál. Vtedy je všetko zlé zabudnuté, ale len na chvíľu, lebo na Ukrajine nič nie je isté... Nikdy si nemôžete byť istí, že veci dohodnuté naozaj platia, že veci potvrdené sa naozaj udejú. Denne stokrát musím improvizovať a hľadať alternatívne riešenia. Pri práci, ako je tá moja, musíte mať v tejto krajine vždy premyslený nielen plán B, ale aj C a pre istotu aj D. Nezriedka ideme práve podľa toho posledného.

Na Slovensku či niekde inde sa nebude točiť vôbec nič?

Na Ukrajine točíme z praktických dôvodov. Našli sme tu koproducenta, ktorý financuje významnú časť našich nákladov, na výrobu nám prispelo aj Ministerstvo kultúry Ukrajiny. Ďalším dôvodom sú lokácie, panenská divoká príroda, akú už u nás nenájdete a, samozrejme, nezanedbateľný dôvod je aj výška vstupných nákladov. Slovania sú historický seriál, celú jeho realitu sme museli vyrobiť. Postavili sme dve slovanské hradiská, vyrobili množstvo historických kostýmov, zbraní, hrá nám tu množstvo zvierat, koní... to všetko by stálo na Slovensku oveľa viac peňazí a výroba by teda bola nereálna. Pár dní budeme točiť aj v Maďarsku a v Česku, kvôli naozaj výnimočným lokáciám. Viac však neprezradím.

Už prenikli na verejnosť prvé mená slovenských hercov... Obľúbencom režiséra Petra Bebjaka je Tomáš Maštalír. Bude hrať aj on?

Áno, diváci sa môžu tešiť aj na Tomáša. (smiech)

Tradične nechýba ani váš otec. Veľmi by sa naštval, keby ste ho vynechali?

Neviem, či by sa naštval, ale určite by mu to bolo ľúto. A mne tiež. Môj otec je skvelý herec a ja som rada, že sa aj v Slovanoch pre neho našla rola. Som šťastná, keď môže hrať v mojich projektoch.

Ako sa v Slovanoch pracuje s mysterióznymi prvkami? Budú „bubáci“ či božské sily skôr len v náznakoch, alebo ich diváci aj uvidia?

Príbeh Slovanov sa odohráva v siedmom storočí v predkresťanskej ére, keď starí Slovania verili v rôzne božstvá, veciam živým i neživým pripisovali nadprirodzenú moc a vysvetľovali si tak rôzne prírodné deje a javy. Takže áno, bude sa aj čarovať. (smiech)

Seriál má byť po viacerých stránkach veľkolepý. Koľko ľudí sa na ňom podieľa?

Počet ľudí v základnom štábe je 79, pred kamerou nám stojí v závislosti od toho, čo točíme, 5 až 250 ľudí, máme jednu komparznú scénu, kde chce Peter Bebjak 300 ľudí... Takzvaný money day..., tie nemám rada. (smiech) A počet nakrúcacích dní je 106 - také dobré tri-štyri celovečerné filmy by sa dali za ten čas natočiť.

Mapujete naozaj dávnu históriu. Spolupracujete s odborníkmi, historikmi?

Už vo fáze vývoja, teda keď manželia Kolejákovci a Janko Luterán scenáre písali, konzultovali ich s odborníkmi na toto obdobie. Rovnako aj my pri výrobe kostýmov, ozdôb, stavieb, dekorácií či zbraní sme čerpali z historických prameňov. Nesnažíme sa však rekonštruovať históriu, netočíme dokumentárny seriál, ale historicko-fantazijný. Históriou sme sa silne inšpirovali, no mnoho vecí sme si prispôsobili, dotvorili sami.

Bude veľa krvi v každej druhej scéne?

Bude aj krv, točíme seriál o živote starých Slovanov a chceme byť autentickí. Ich realita bola podstatne drsnejšia, než na čo sme zvyknutí my. Zároveň však točíme prime timový seriál, takže žiadne zbytočné násilie sa konať nebude.

Z mnohých hercov sa zrejme stanú bojovníci. Akú prípravu museli podstúpiť?

Väčšina našich hercov podstúpila niekoľkotýždňový intenzívny tréning a počas nakrúcania stále trénujú. Naučili sme ich jazdiť na koni, šermovať, strieľať z luku.

Čo je vlastne pri výrobe tohto seriálu najťažšie?

Skúste sa spýtať, čo je jednoduché, zoznam bude kratší... Pri projekte, ktorého nakrúcanie bude trvať šesť mesiacov 1 200 km od domova, je problémov vyše hlavy. Už len zohnať kvalitných ľudí, ktorí sú ochotní opustiť svoje rodiny a odísť na nejaký čas na Ukrajinu, je doslova umenie. Zladiť záväzky našich skvelých hercov s naším náročným nakrúcacím plánom je úloha takmer neriešiteľná. No a o kultúrnych rozdieloch som už hovorila... Ja však verím, že to všetko dobre dopadne a výsledkom bude krásny seriál, ktorý si získa srdcia veľkého počtu divákov. Potom budem vedieť, že to všetko stálo za to.

V akom jazyku sa nakrúca?

Ukrajinci po ukrajinsky, Slováci po slovensky. Po dotočení budeme robiť zvukovú postprodukciu, kde budeme Ukrajincov pre slovenského diváka dabovať.

Rátate aj s niečím takým, ako sa stalo pri Trhline, že z pôvodne plánovanej televíznej série Jojky sa spravil zostrih pre kinofilm?

Zatiaľ sme o tom neuvažovali.

Na Ukrajinu ste zobrali aj svojich troch malých synov. Veľmi zápasia s novou škôlkou a s cudzím prostredím?

Vzhľadom na to, koľko času trávim v tejto krajine, stála som pred ťažkou otázkou, či nechať deti doma, vo svojom prostredí, so starými rodičmi, v ich domácej škôlke s kamarátmi, ale bez mamy, alebo ísť cestou ťažšou a zobrať ich so sebou... Napokon som sa po konzultácii s ich učiteľkami a rodinou rozhodla, že ich vezmem so sebou. Usúdili sme, že v tomto veku je pre nich najdôležitejšie byť denne s mamou a to aj za cenu, že budú v novej škôlke, v cudzej krajine. A musím povedať, že som šťastná, že som sa tak rozhodla. Im aj mne je podstatne ľahšie, ako keď som tu bola desať dní bez nich. Cudzí jazyk im nerobí žiadny problém, novým kamarátom sa tešia a berú to ako parádne dobrodružstvo.