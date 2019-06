VšZP sa po 4 dňoch dohodla na preplácaní odberov: Koľko vyjdú pacientov zmätky s labákmi?!

Odvrátili zdravotnícku katastrofu. Presne štyri dni mnohí lekári aj pacienti tŕpli, či im poisťovňa preplatí nevyhnutné odbery krvi.

Najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa po masívnej kritike dohodla so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú laboratórnu diagnostiku. Čo to znamená pre pacientov, ktorí museli platiť za zvyčajne bezplatné zdravotnícke výkony?

Spoločnosti Medirex a Medicyt, ktoré vo svojich laboratóriách vykonávajú vyšetrenia odberov pacientov, mali platnú zmluvu do konca mája. Tú však začiatkom mája neobnovili a hrozili vážne komplikácie pri odberoch krvi pre pacientov. Problém so zmluvou vznikol preto, že štátna poisťovňa nebola ochotná platiť viac za dia­gnostiku. V praxi to dospelo do situácie, že pacienti si museli platiť za odber krvi, alebo im ho lekári neurobili.

Slovenská lekárska komora (SLK) kvôli tomu zvažovala zahájenie štrajku malých a stredných nemocníc. „Aj po dofinancovaní historicky najväčšieho rozpočtu pre zdravotníctvo, ku ktorému malo dôjsť k 1. júnu, nie je v zdravotníctve dostatok prostriedkov z verejného zdravotného poistenia na úhradu oprávnených požiadaviek poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ povedal prezident SLK Marián Kollár. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská z problému vinila VšZP a považovala to za jej zlyhanie. Dodala, že rezort zdravotníctva pracuje na tom, aby v Bratislave existovalo veľké štátne laboratórium, ktoré by poskytovalo všetky laboratórne vyšetrenia.

„Keď sa všetko dobre podarí, tak by to malo byť do konca tohto roka,“ doplnila ministerka. Zároveň pripomenula, že poisťovňa je povinná nájsť iného poskytovateľa, ktorý pacientovi spraví plánované výkony. Rokovania pod tlakom verejnosti dospeli v utorok k dohode medzi poisťovňou a firmami. Avšak len načas. Rokovať o nových podmienkach budú aj naďalej. Riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková odmieta, že by poisťovňa pri dohodách zlyhala. Poisťovňa podľa nej nemôže podpísať zmluvu, na ktorú nemá peniaze.

Štát zlyhal

Peter Krajkovič, gynekológ Sanatórium Helios Otvoriť galériu Gynekológ Peter Krajkovič Zdroj: anc

Je to jednoznačne chyba a zlyhanie štátu. Toto sa nemôže v normálnej krajine stať. Bez laboratórnych vyšetrení nevieme existovať a liečiť. Bez nich sa nedá normálne fungovať. Vyrobilo to neskutočne veľa problémov. Ak by štát chcel nahradiť takúto veľkú firmu a vybudovať svoje laboratóriá, trvalo by to minimálne rok. Aj to len v prípade, že by všetko fungovalo ideálne.

Pacienta nevieme ošetriť

Etela Janeková, všeobecná lekárka, internistka Otvoriť galériu Všeobecná lekárka Etela Janeková. Zdroj: anc

Poisťovňa nám neoznámila sama nič, len na ich web napísali oznam, že nemajú zmluvu s Medirexom a boli tam náhradné laboratóriá, kde by sme mohli posielať krv pacienta. Obvolala som ich a zo štyroch bolo ochotné jedno, ale neposkytne nám skúmavky a ďalší materiál. Robia len biochémiu a hematológiu, mikrobiológiu a serológiu nerobia. Sídlia mimo Bratislavy, zvoz je komplikovaný a nemajú veľké kapacity. Kebyže nemám skúmavky, nemám krv do čoho nabrať. Sme postavení do takej situácie, pri ktorej nevieme ošetriť pacienta, ako by mal byť. Neviem, či takáto situácia už niekedy bola.

Na čom sa napokon dohodli

- problém odložili o tri mesiace

- laboratóriá tvrdia, že nežiadajú zvýšenie ceny

- chcú vraj len preplácanie výkonov, ktoré reálne urobili a ich navýšenie