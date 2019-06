Muž, ktorého po streľbe zadržali na Obchodnej ulici: Martin čelí obvineniu

Muža, ktorý v piatok (31. 5.) spôsobil incident pred budovou Ministerstva financií (MF) SR pri ktorom zranil jednu osobu, obvinil policajný vyšetrovateľ z prečinu výtržníctva v súbehu so zločinom útoku na verejného činiteľa. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

"Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený, 34-ročný Martin H. z Bratislavy, krátko po 15.00 h na Štefanovičovej ulici v Bratislave hodiť neznámy predmet do vstupných dverí budovy ministerstva a následne fyzicky napadnúť príslušníka MF SR. Tohto mal nožom bodnúť do ramena a do oblasti brucha," pripomenula polícia.

Po tomto napadnutí sa obvinený presunul na Obchodnú ulicu, kde mal nožom ohrozovať náhodných okoloidúcich. Adresátom vyhrážok boli aj policajti, ktorí po opakovaných nevypočutých výzvach použili voči násilníkovi služobnú zbraň. Pri zásahu poranili nezúčastnenú osobu, 15-ročné dievča.

Incidentom a postupom policajtov sa zaoberá inšpekcia Ministerstva vnútra (MV) SR. Médiám to v utorok po rokovaní vlády potvrdila šéfka rezortu Denisa Saková (Smer-SD).