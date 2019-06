Organizátor protestov Za slušné Slovensko Šeliga ide do politiky: Za čo dostal flek u Kisku

Pomaly sa to rysuje. Prezident Andrej Kiska (56) budúci týždeň končí v paláci a nahradí ho novozvolená hlava štátu.

Kiska avizuje, že dva dni po sobotnej inaugurácii predstaví svoje zámery s vlastnou stranou. Tá má byť podľa jeho slov „centristickou“ a v rámci toho kľúča si k sebe zháňa aj ľudí. Najnovším prírastkom sa má podľa informácií Nového Času stať jedna z tvárí iniciatívy Za slušné Slovensko právnik Juraj Šeliga.

Svoj koniec v známom združení ohlásil Šeliga na víkendovom zraze jeho členov. „Ako hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko som skončil preto, že sme vždy mali medzi sebou vnútornú dohodu, ktorá hovorila o tom, že ak ktokoľvek začne aktívne premýšľať o väčšom politickom angažovaní sa, tak sa z iniciatívy stiahne. Je to tak preto, aby bolo vždy úplne jasné, že iniciatíva Za slušné Slovensko je a bude občianska a nadstranícka,“ otvorene naznačuje svoje politické plány Šeliga.

Dodáva, že mu je ľúto povedať priateľom dovidenia, no tak to v podobných prípadoch sľúbili ľuďom. Podľa informácií Nového Času sa Šeliga dohodol na spolupráci s odchádzajúcim prezidentom Kiskom. Pôsobiť má práve v jeho novej strane, na ktorú už začal Kiska bilbordovú kampaň. Kiska o nej hovorí ako o stredovom hnutí.

Šeliga by mal patriť ku konzervatívnejšiemu krídlu spolu s Veronikou Remišovou. Tá definitívne áno Kiskovi zatiaľ nepovedala. Detaily prezident predstaví až o necelé dva týždne po skončení vo funkcii. Šeliga na otázky o angažovaní sa u Kisku zatiaľ neodpovedá. „Chcem vás pekne poprosiť, dajte mi pár dní na to, aby som povedal, ako chcem ďalej pokračovať v zápase, ktorý som s priateľmi zo Za slušné Slovensko začal v marci 2018,“ dodal Šeliga. Sám však pred pár mesiacmi prezradil, že s Kiskom sa rozprával v súkromí. „Pán prezident sa ma pýtal, ako vidím moju budúcnosť, on mi povedal, ako vidí tú svoju,“ hovoril pre Forbes Šeliga.

Iniciatívu s Kiskom častokrát spájali politici. Prezident sa zúčastnil na spomienkových pochodoch po vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) v marci 2018 aj o rok neskôr. Organizátorov protestov prijal aj v paláci. „Klobúk dolu za to, aké veľké a slušné zhromaždenia dokázali organizovať,“ povedal Kiska po stretnutí.

Ďalšia tvár iniciatívy Karolína Farská, ktorá zostáva v združení, hovorí, že od začiatku mali jej členovia dohodu. „Ak ktokoľvek začne aktívne uvažovať o väčšom politickom angažovaní, tak sa stiahne a doteraz to tak platilo. Juraj Šeliga vždy urobil to, čo sľúbil, a preto teraz odchádza. Krajina sa iba z námestí nezmení a ľudí ako Juraj potrebuje ako soľ. Verím, že dokáže priniesť to, za čo sme stáli na námestiach do politického boja, o slušné a spravodlivé Slovensko,“ skonštatovala pre Nový Čas.

Kto sa skloňuje okolo Kiskovej strany

Iveta Radičová (62) expremiérka

Bývalá predsedníčka vlády priznala, že Kiskovi pomáha s pro­gramovým ukotvením strany. Vstúpiť do nej však nateraz odmietla.

Veronika Remišová (43), poslankyňa OĽaNO

Druhá najpopulárnejšia politička Matovičových Obyčajných ľudí zatiaľ otáľa s jasným áno pre Kisku. Ponuku však dostala.

Jana Žitňanská (45), bývalá europoslankyňa

Žitňanská sa práve vracia z Bruselu, kde pôsobila ako europoslankyňa za stranu NOVA, ktorú zakladal Lipšic. Podľa vlastných slov je spolupráci s Kiskom otvorená.