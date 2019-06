Na Slovensku môže onedlho chýbať zdravotnícky personál: Budú u nás pracovať Bielorusi?

Bielorusko ponúka potenciál na spoluprácu vo viacerých oblastiach, okrem ekonomiky aj vo vzdelávaní a zdravotníctve, najmä vzhľadom na to, že Slovensku bude onedlho chýbať zdravotnícky personál.

Po pondelkovom stretnutí s predsedom dolnej komory bieloruského parlamentu Vladimirom Andrejčenkom to povedal predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). "S úsmevom vravím, že keď Ukrajinci obľubujú Poľsko, my by sme mali radšej vzhliadať k Bielorusom a umožniť im pracovať alebo šíriť ich vzdelanie u nás," povedal Danko na brífingu.

Ako ďalej informoval, bude sa zasadzovať za vzájomné uznávanie diplomov na Slovensku a v Bielorusku a v tejto záležitosti osloví aj ministerku školstva Martinu Lubyovú (nominantka SNS).

Predseda Snemovne reprezentantov bieloruského Národného zhromaždenia Vladimir Andrejčenko počas rokovania so slovenskou delegáciou predostrel ambíciu užšej spolupráce Slovenska s Vyšehradskou štvorkou. Danko odpovedal, že ročné slovenské predsedníctvo v zoskupení sa v závere júna skončí, avšak prisľúbil, že o tejto téme bude hovoriť so svojím českým partnerom Radkom Vondráčkom, ktorého krajina v júli preberie predsedníctvo vo V4.

Danko pripomenul, že počas slovenského predsedníctva sa uskutočnilo viacero rozšírených rokovaní krajín V4 na úrovni parlamentov. V rozšírenom formáte figurovalo osobitne Francúzsko, Nemecko či štáty Beneluxu. "Je dôležité, aby sa V4 prezentovala na bilaterálnej úrovni viac, pretože po tom období, kedy sme mali problém vysvetľovať postoj k migrácii, sa nás niektorí aj v EÚ začali báť," povedal Danko a zdôraznil, že podobné kontakty s Bieloruskom a tiež pobaltskými štátmi "majú svoj význam".

Šéf dolnej komory bieloruského parlamentu ďalej hovoril o rozvoji ekonomickej spolupráce, pričom poukázal na rastúci objem zahraničného obchodu. V roku 2018 dosiahol 218 miliónov dolárov a rastúcu tendenciu podľa neho vykazuje aj v roku 2019. Predsedníčka skupiny priateľstva so Slovenskom v bieloruskom parlamente Ľudmila Dobrynová, ktorá zároveň riadi výbor pre financie, v rozhovore pre novinárov uviedla, že Bielorusko má záujem o slovenské odborné kapacity v oblasti jadrovej energetiky, pričom Slovensku zase môže ponúknuť produkty svojho strojárskeho či ľanového priemyslu.

Danko poukázal, že podnikateľská spolupráca s Bieloruskom by sa mohla rozvíjať aj v kontexte jeho členstva v Eurázijskej hospodárskej únii, ktorá predstavuje rozsiahly bezcolný priestor. Predseda slovenského parlamentu počas rokovaní pozval predstaviteľov bieloruského zákonodarného zboru na oslavy 75. výročia SNP do Banskej Bystrice v auguste tohto roku. V rámci pondelkového programu v Minsku si Danko pozrel v múzeu druhej svetovej vojny aj expozíciu venovanú 1. česko-slovenskému partizánskemu oddielu v ZSSR a jeho veliteľovi kapitánovi Jánovi Nálepkovi, ktorého si Bielorusi podľa Danka "veľmi vážia". Pri tejto príležitosti Danko uviedol, že Slováci za posledných 30 rokov zanedbali budovanie podobných inštitúcií.