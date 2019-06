Česká tenistka Marie Brouzková na tohtoročný Roland Garros určite nezabudne.

V zápase proti kanadskej súperke Biancoe Andreescuovej jej pri odpaľovaní loptičky preleteli okolo hlavy dva holuby. Češka sa zľakla a prestala hrať. Rozhodkyňa však nekompromisne uznala fiftín Kanaďanke a nepomohli ani protesty českej tenistky.