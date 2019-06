Po Ružomberku behal medveď, Štátna ochrana prírody reaguje: Ak sa vráti, odchytíme ho

Aký osud čaká maca, ktorý behal po ružomberských uliciach?! Svižného chlpáča na Cintorínskej ulici zachytili aj na video. Podľa prírodovedca Miroslava Sanigu ide o 3 až 4-ročný šelmu, ktorú do mesta pritiahol hlad. Podľa neho môže byť pre ľudí nebezpečný. Nie je vylúčené, že sa do mesta bude vracať.

Ružomberok je špecifický tým, že tam majú veľa medveďov. Náčelník mestskej polície Ivan Stromko potvrdil, že v spomínanej lokalite sprísnili hliadky. „Dal som pokyn zvýšiť hliadkovú činnosť v tejto časti – od rána od tretej do šiestej,“ povedal Stromko.

V minulosti už jeden maco, ktorého odchytili, chodil do prímestskej časti Hrabovo. „Tu nejde len o jedného medveďa. Momentálne máme 4 také prípady," informoval Milan Šlávka, riaditeľ Mestských lesov Ružomberok a pokračoval: „Keď už medveď chodí po uliciach, my to už ťažko budeme riešiť, lebo sú určité bezpečnostné pravidlá a my strieľať v obytnej zóne nemôžeme. To by sa mohli spôsobiť obrovské problémy. Nikto si ani netrúfne strieľať medzi domami.“

V Štátnej ochrane prírody nám potvrdili, že situáciu monitorujú. „Ak by sa tam medveď vrátil, je náš zásahový tím pripravený ho odchytiť. Zviera nevykazuje žiadne známky zmeneného správania. Nejde teda o synantropného jedinca (nežije na miestach ľudského obydlia)," uzavrel Jozef Balko zo Štátnej ochrany prírody. V Ružomberku spozorovali ľudia medveďa aj na sídlisku Baničné, krátko pred polnocou zo štvrtka na piatok. Podľa TV JOJ bežal po ulici a zabočil do dvora, kde nie je plot.