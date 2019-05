Sas kritizujú fond pre podporu športu: Ako sa budú rozdeľovať peniaze?

Vznik Fondu na podporu športu znamená návrat späť, keď pár ľudí bude subjektívne rozhodovať, ktorý šport, a ktorý projekt dostane peniaze, a ktorý nie.

Myslí si to expert SaS pre šport Ivan Husár, ktorý reagoval na piatkové ohlásenie vzniku nového verejnoprávneho podporného fondu.

Husár v súvislosti s legislatívnym návrhom, ktorý chcú do parlamentu predložiť poslanci SNS Dušan Tittel a Tibor Jančula, hovorí o obavách v spojitosti s prerozdeľovaním financií. Zároveň si nemyslí, že je nevyhnutné zriaďovať fond pre zvýšenie zdrojov pre šport. "Zákon o športe priniesol za štyri roky zdvojnásobenie peňazí zo štátneho rozpočtu do športu a navyše zabezpečuje ich objektívne rozdelenie. Rovnako aj podpora športovej infraštruktúry by sa mala riadiť vzorcom, ktorého pointou sú dáta," tvrdí. Fond podľa neho nie je potrebné zriaďovať ani v súvislosti so športovými poukazmi. "Majú definovanú oporu v zákone o športe," upozorňuje.

Poslanci Národnej rady SR za SNS Dušan Tittel a Tibor Jančula predkladajú do parlamentu zákon o Fonde na podporu športu. Prostredníctvom neho by mala vzniknúť nová verejnoprávna inštitúcia, ktorá by po vzore Fondu na podporu umenia (FPU) bola dodatočným zdrojom financovania slovenského športu. Fond bude zameraný najmä na účel podpory športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených, bude ho ale možné využiť aj na podporu vrcholového športu a štátnej reprezentácie. Fond bude riešiť aj otázku športových poukazov.

Legislatívny návrh ráta s tým, že fond bude mať v prvom rozpočte k dispozícii 20 miliónov eur. "Peniaze pôjdu mimo zákona o športe a malo by ich poskytnúť ministerstvo financií," uviedol pre TASR štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Jozef Gönci. V koalícii je podľa jeho slov predbežný súhlas s týmto návrhom.

Zákon, ktorý vznikol v spolupráci s rezortom školstva, Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), športovými zväzmi a ďalšími subjektmi by mal vstúpiť do platnosti od 1. januára 2020.