Zuzana Haasová otvorene o rozvode: Ešte v januári som riešila naše bábätko

V živote akoby neskladala ružové okuliare! Aj po ťažkých ranách osudu pôsobí herečka Zuzana Haasová (38) ako chodiace slnko. Pritom prišla o to najcennejšie.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V roku 2013 jej zomrela dcérka Karolínka a o tri roky na to synček Šimonko poslednýkrát vydýchol ešte v maminom brušku. Momentálne však musí táto vždy usmievavá herečka riešiť aj krach manželstva so zdravotníkom Martinom Kostkom (37). My sme sa s ňou stretli pri šálke kávy a Zuzana otvorene porozprávala nielen o problémoch, ktoré s manželom riešili...

Vždy máte na perách úsmev, ako to robíte?

Ráno vstanem vždy s novou dobrou náladou a s pocitom, že dnes opäť zažijem nové zaujímavé veci a zdolám prekážky, ktoré koniec koncov sú len vtipným doplnkom môjho dňa. A poviem si - všetci, čo ma stretnú, budú mať dnes pri mne dobrú náladu, aj keby kamene padali! Táto nálada ma drží až do večera. (úsmev)

Predsa len, už celé Slovensko vie, že sa budete rozvádzať, a to určite nie je príjemná vec...

Hlavne to, že to vie celé Slovensko, nie je príjemné. Ale najmä kvôli rodinám tých dvoch, ktorých sa to týka... Myslím si, že keď človek prestane ľúbiť a začne ľúbiť niekoho iného, tak je logické, že sa tí dvaja rozídu. Pri rozchode sa ukáže charakter človeka.

Narážate na seba alebo na manžela Martina?

Ja som ešte v januári riešila naše spoločné bábätko.

Vy teda nikoho nemáte?

Nie, moja pozornosť bola namierená mať zdravé bábätko, po tretí raz. Ja som si síce úlohu matky už splnila aj zažila, ale chcela som, aby takéto šťastie zažil aj môj muž, lebo má veľmi rád deti.