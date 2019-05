Zemana označil za druhého Hitlera: ODS vylúčila člena radnice, ktorý vyzýval na zabitie prezidenta

Česká Občianska demokratická strana (ODS) vylúčila Martina Langa, člena radnice mesta Jesenice neďaleko Prahy. V stredu večer o tom informovala hovorkyňa ODS Jana Havelková.

O vylúčení rozhodla výkonná rada strany. Lang na Facebooku totiž vyzýval na zabitie českého prezidenta Miloša Zemana. Príspevok neskôr vymazal a ospravedlnil sa zaň, pripomenul spravodajský portál Novinky.cz. Langa, ktorý bol do incidentu aj šéfom ODS v Jesenici, vylúčili za závažné porušenie straníckych stanov, vysvetlila Havelková.

Pravicový politik Lang v apríli na Facebooku kritizoval Zemana za to, že podporil zdanenie náhrad cirkevných reštitúcií. Označil ho za "morálneho netvora a debilného boľševika". V odkaze na Facebooku napísal: "Zeman je druhý Hitler a treba ho podrezať ako sviňu." Potom príspevok vymazal a svoje vyjadrenie označil za zveličenie, ktoré "mimochodom používa aj prezident".

Langovo správanie už skôr odsúdil šéf občianskych demokratov Petr Fiala. Minulý týždeň však prezident Zeman kritizoval politikov ODS za to, že svojho člena nevylúčili zo strany.

Zdanenie náhrad cirkvám je jednou z podmienok, ktoré si dali komunisti (KSČM) za to, že budú tolerovať menšinovú vládu ANO a ČSSD. Cirkvi by museli po novom zahŕňať štátne náhrady do zdaniteľných príjmov.

Reštitučný zákon počítal s tým, že cirkvi dostanú do štátu nehnuteľný majetok v hodnote približne 75 miliárd korún (2,91 mld. eur). Za nehnuteľnosti, ktoré sa podľa zákona neodovzdávali, majú cirkvi počas 30 rokov získať 59 miliárd korún (2,29 mld. eur) zvyšovaných o infláciu.

Náhrady sú vyplácané od roku 2013. Zákon fakticky znamená odluku štátu a cirkví. Príspevky štátu na ich činnosť sa do roku 2030 postupne znížia až na nulu, informoval predtým portál Novinky.cz.